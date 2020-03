Estação Imagem abre candidaturas para prémio de fotojornalismo

Estão abertas as candidaturas ao prémio Estação Imagem 2020 Coimbra. Até 5 de Abril, fotojornalistas portugueses, dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) ou da Galiza, assim como estrangeiros que residam nestas zonas e estudantes finalistas que frequentam ou frequentaram cursos de fotografia com uma carga horária superior a 500 horas, podem submeter, através da página oficial da associação cultural sem fins lucrativos, reportagens fotográficas que tenham sido completadas ou publicadas durante o ano de 2019.

Nesta que é a 11.ª edição da iniciativa, há sete categorias a concurso: notícia, assuntos contemporâneos, vida quotidiana, arte e espectáculos, ambiente, retrato e desporto. As diferentes reportagens precisam de ter entre cinco e dez fotografias, sendo que cada uma destas deve apresentar uma legenda individual. Para além disso, são pedidos aos candidatos um título e “um texto de enquadramento entre 500 e 800 caracteres” que resuma o trabalho. Os vencedores destas categorias recebem mil euros e competem pelo prémio principal, no valor de três mil euros. Paralelamente há ainda a menção “Fotografia do Ano”: aqui, os concorrentes podem enviar um máximo de cinco fotografias não utilizadas nos portefólios que competem pelas distinções principais, com legendas entre 100 e 400 caracteres.

Este ano, o júri é composto por Patrick Chauvel, fotógrafo de guerra independente, João Silva, fotojornalista do New York Times e co-fundador do Bang-Bang Club, “grupo de fotojornalistas que documentaram o fim da era do apartheid”, Felipe Dana, que trabalha com a Associated Press, e um quarto membro a ser anunciado brevemente. Os resultados do concurso são divulgados a 18 de Abril, em Coimbra. Posteriormente, as reportagens fotográficas distinguidas pelo painel são editadas em livro e, como já vem sendo hábito, integradas numa exposição itinerante, que percorre várias cidades portuguesas e galegas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para além destes prémios de fotojornalismo, a Estação Imagem está a aceitar candidaturas para oferecer, no valor de 4000 euros, uma bolsa com o objectivo de “permitir que um fotojornalista possa desenvolver, durante o ano de 2020/2021, um projecto fotográfico documental sobre a região de Coimbra”. O bolseiro vai poder contar com o acompanhamento de um mentor, indicado pela associação. Do trabalho resultante deste projecto, a organização “edita um livro e produz uma exposição, inaugurada no ano seguinte, em Abril de 2021”. O vencedor do ano anterior não pode concorrer.

Mais populares A carregar...

A atribuição das distinções implica a cedência dos direitos de fotografias à Estação Imagem, que pode proceder à publicação das imagens em contextos de “realização, divulgação, exposição e promoção dos prémios”. As candidaturas devem ser apresentadas mediante o preenchimento da ficha de inscrição disponível no site. O regulamento pode ser consultado aqui.