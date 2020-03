Refugiados

O coronavírus expande-se exponencialmente, Trump fecha os aeroportos aos europeus, o medo com o inevitável já corre por aí e.... centenas de milhares de refugiados sírios querem “invadir” a Europa. Fixo-me nestes para dizer o que quero. E que é tão somente denunciar o que vou lendo: a “acusação” à Europa de falta de compaixão e, em vez disso, atitude securitária (ainda ontem, Nuno Severiano Teixeira o fez aqui no jornal) e um quase silêncio crítico quanto ao papel de Putin nesta questão. Critica-se Erdogan - e muito bem - mas “ignora-se” toda a política do russo, na qual engloba o papel de “bombardeador" que provoca a “corrida” desesperada de acossados para quem vêem como oportunidade. Li, há dias, um livro perturbante ( O Caminho para Fim da Liberdade, de Timothy Snyder, Ed. 70 ), escrito em 2018 que denuncia bem a “política de eternidade” da Rússia de Putin, cimentada em aparentes contradições ideológicas. O autor é insuspeito e isso vê-se no já ter escrito livros a duas mãos com Tony Judt e nas 120 (!) referências bibliográficas, todas bem e correctamente explicitadas.

Vem agora (também citada aqui no jornal) a revisão constitucional escrita por Putin e nela está “escarrapachado” tudo aquilo que li no livro. A sua eternização no poder, a “verdade histórica” do papel dos soviéticos na segunda Guerra Mundial, a ilegalização de cedência de território russo a países estrangeiros (Ucrânia, diz o livro...), a “fé em Deus”, a homofobia, entre outras coisas. Falta pôr aquilo que todos sabemos e o livro reporta: o uso da cibernética que até ajudou a colocar o “presidente deles" (auto-referência) como presidente dos EUA. Os refugiados “correm para trás” ? Obviamente que não. E para onde “correm"? Para quem é idóneo e lhes pode dar possível oportunidade. Parem, por favor, de culpar a Europa como algoz, ignorando em simultâneo quem planeia poder total... custe o que e a quem custar.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Um conselho ao Conselho

Um recente Conselho de Ministros teve lugar em Bragança, onde se discutiu a coesão territorial. Curioso o tema, já que a ministra disse que ia gerir o declínio do interior. Acontece que foi mais uma vez um chamariz, um alento, uma farsa para as populações do interior. Foram mencionados, por exemplo, a criação de laboratórios e observatórios, como se essas fossem as principais exigências ou necessidades daqueles territórios. É evidente que a ministra, quando falou em gerir o declínio, fê-lo na qualidade de presidente da CCDRC, e não de ministra, e como tal foi uma opinião mais técnica e menos política, o que não quer dizer que ela esteja errada. Se tivéssemos políticos e até comentadores sérios, saberíamos que, este fenómeno de migração para as metrópoles é global, e, portanto, isso traz novos desafios políticos, que aqui não vou debater. Mas o interior não é só em Bragança. Pedrógão é no litoral e ainda não estão resolvidas muitas coisas que ficaram por explicar, a linha do Vouga continua uma miséria, e o Metro Mondego nem um bus decente tem. Num tempo em que se fala de evitar populistas, ficava muito bem aos governantes que se dizem democráticos não fazerem das pessoas parvas.

Cláudio Borges, Lisboa