Gantz promete “governo de unidade nacional” em Israel nos próximos dias

O impasse político israelita está muito próximo do fim. Esta segunda-feira, o Presidente Reuven Rivlin mandatou Benny Gantz a formar governo e o líder do Partido Azul e Branco prometeu apresentar, “em poucos dias”, uma solução de “unidade nacional” para Israel.

O convite de Rivlin surgiu depois de Gantz ter garantido, na véspera, o apoio parlamentar necessário para suplantar a coligação partidária que apoia o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e de os dois líderes dos partidos mais votados nas eleições de Março – as terceiras no espaço de um ano – não terem chegado a acordo para uma grande coligação.

Em cima da mesa estava a proposta de Netanyahu, que previa a formação de um governo de emergência de seis meses ou de um de quatro anos, na qual Gantz o substituiria ao fim de dois anos. Mas o apoio parlamentar logrado pelo segundo deixou-o numa posição mais forte e fê-lo convidar o primeiro-ministro para uma solução governativa alargada, com o Azul e Branco na chefia.

E uma vez que pesam sobre o primeiro-ministro acusações de corrupção – cujo julgamento deveria começar na terça-feira, mas foi adiado por causa da epidemia – a desconfiança de Gantz não se dissipou, apesar da crise nacional, por causa do coronavírus.

Gantz lembrou que “não se vivem dias normais” e assegurou que o seu governo vai procurar “curar a sociedade israelita do coronavírus e também do vírus do ódio e da divisão”. E desafiou Netanyahu a contribuir esse processo de cura, através de uma solução de governo temporária

“Sempre quis unidade. Chegou a hora de Netanyahu decidir se é desta forma que quer sair. Chegou a hora de se colocarem de lado os boicotes e a destruição e se voltarem a conectar as facções e os cidadãos de Israel”, disse Gantz, citado pelo Haaretz.

Resta saber se o primeiro-ministro aceitará fazer parte de um governo como número dois.

Apesar de ter, legalmente, 28 dias para formar uma coligação – podendo estender esse prazo por duas semanas adicionais – Gantz garantiu que os ministros serão apresentados nos próximos dias, até por causa da emergência do combate ao covid-19.

O centrista já tinha tido essa possibilidade depois das segundas eleições, em Setembro, mas não conseguiu chegar a acordo com os restantes partidos.

Segundo classificado nas eleições do início do mês – vencidas pelo Likud, de Netanyahu – o Partido Azul e Branco conseguiu juntar 61 apoios no Knesset (Parlamento), juntando forças com o Yisrael Beiteinu, de Avigdor Lieberman e com a Lista Unida, que junta partidos árabes-israelitas.

Com apenas 58 apoios parlamentares, o primeiro-ministro está muito próximo de abandonar o cargo, mais de dez anos depois de ter chegado ao poder.