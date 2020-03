Coronavírus: pandemia já matou mais de 6500 pessoas e infectou mais de 160 mil

O novo coronavírus já infectou, desde Dezembro, 168.250 pessoas, e o número de mortes subiu para 6501, segundo um balanço da Agência France-Press (AFP) às 9h desta segunda-feira.

A AFP refere que, no total, foram registadas em 142 países e territórios mais de 168.250 contaminações.

Desde o último balanço, às 17h de domingo, foram registadas mais 81 mortes e 4317 casos registados em todo o mundo.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de Dezembro, totalizou 80.860 casos, incluindo 3213 mortes e 67.490 curados. Foram registados 16 novos casos e 14 mortes entre domingo e segunda-feira.

Noutras partes do mundo, foi registado até às 9h um total de 3288 mortes (mais 67) para 87.396 casos (mais 4301).

Os países mais afectados depois da China são a Itália, com 1809 mortes em 24.747 casos; Irão, com 724 mortes em 13.983 casos; Espanha, com 288 mortes em 7753 casos; e França com 127 mortes em 5423 casos.

Desde domingo, o Bahrein, a Hungria, a Guatemala e o Luxemburgo anunciaram as primeiras mortes ligadas ao vírus. Trinidade e Tobago (Caraíbas) anunciou o diagnóstico dos primeiros casos.

A Ásia totalizou até às 9h desta segunda-feira 92.195 casos (3337 mortes), Europa 55.176 casos (2335 mortes), Médio Oriente 15.358 casos (739 mortes), Estados Unidos e Canadá 4087 casos (70 mortes), América Latina e Caraíbas 711 casos (sete mortes), África 371 casos (oito mortes) e Oceânia 358 casos (cinco mortes).

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infecção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.

Lisboa e Vale do Tejo é agora a região que regista o maior número de casos confirmados (116), seguida da região norte (103) e das regiões centro e do Algarve (10). Há um caso nos Açores e cinco no estrangeiro.

O boletim epidemiológico assinala também que, desde o início da epidemia, a DGS registou 2271 casos suspeitos e mantém 4592 contactos em vigilância, menos do que no sábado (5011).