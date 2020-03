Se furarem o prazo, autarcas vão ver solo urbano passar a rústico

A Lei dos Solos, publicada em 2014, previu um prazo de cinco anos para que todos os instrumentos de gestão territorial, incluindo os planos directores municipais (PDM), fossem alterados para incorporar as novas regras mas a quatro meses do fim do período transitório há um número considerável de autarquias atrasadas na revisão dos respectivos PDM, o que pode levar a que, nessa data, terrenos urbanizáveis onde não se tenha dado início a qualquer processo urbanístico passem, automaticamente, a ser classificados como rústicos.

