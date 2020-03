Castelo de São Jorge estará encerrado ao público a partir desta tarde

Depois da contestação dos trabalhadores, a Câmara de Lisboa decidiu encerrar a área ao ar livre do Castelo de São Jorge, a partir das 15h desta segunda-feira.

Na semana passada, o município anunciou um conjunto de medidas de contingência do surto do novo coronavírus (covid-19), nas quais se incluíam o encerramento de todos os seus equipamentos desportivos, culturais e recreativos com funcionamento em espaço fechado. O mesmo aconteceu com as áreas fechadas do Castelo de Jorge, mas mantiveram-se acessíveis as áreas exteriores.

Sem compreender esta decisão da autarquia e da empresa municipal que o gere, a EGEAC, o Sindicato de Trabalhadores do Município de Lisboa emitiu, na passada sexta-feira, um comunicado em que pedia que fossem “assumidas decisões que salvaguardem a saúde pública neste espaço” e avaliadas “com os trabalhadores os melhores caminhos à salvaguarda da sua saúde e bem-estar”, pedindo assim o seu encerramento ao público, uma vez que este é o equipamento mais visitado na cidade, sobretudo por turistas estrangeiros.

A autarquia justifica agora, em comunicado, que entendeu manter aberta a zona ao ar livre do castelo, “como forma de apoio à dispersão de turistas pela cidade”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Até este fim-de-semana (e numa situação possivelmente única a nível nacional) mantinham-se na cidade de Lisboa dezenas de milhares de turistas para os quais não foi possível promover ou assegurar retorno antecipado aos seus países”, nota o município, assumindo que, “como medida de saúde pública, a Câmara de Lisboa procurou assegurar a sua dispersão pelos diferentes espaços ao ar livre, evitando a sua concentração em menos locais e/ou como espaços fechados, (como restaurantes, ou cafés, centros comerciais ou outros)”.

A nota ressalva ainda que “foram implementadas todas as medidas de protecção sobre atendimento público aos trabalhadores das bilheteiras”.