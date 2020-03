Matar saudades com Avenue 5

Esta série serve para duas coisas: matar saudades de Hugh Laurie (dr. House para os amigos — e inimigos) e de Armando Iannucci (o responsável por muitas coisas boas como a série Veep) e viver o actual momento caseiro forçado pensando que podia ser bem pior.

Mais A carregar...

Avenue 5 é uma comédia sobre um navio de cruzeiro espacial luxuoso que de repente se vê a braços com um imprevisto: a viagem vai durar muito, muito mais tempo do que a habitual escapadela pela qual os passageiros pagaram. Muito mais tempo.

Há a passageira pespineta, o proprietário alucinado (mais um reencontro, desta feita com Josh Gad) e os habituais trabalhadores de segunda linha que na verdade salvam sempre a honra do convento. Um novo episódio estreia-se todas as segundas-feiras na HBO Portugal e esta segunda, dia 16, é a vez do nono. Uma vez que não é altura para sair, mas sim para ficar, os oito anteriores estão disponíveis para recuperar o tempo perdido.