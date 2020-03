Coronavírus: Zmar encerra parque de campismo perto da Zambujeira do Mar

Localizado nas proximidades da Zambujeira do Mar, o Eco Resort Zmar acaba de anunciar o encerramento de todo o seu espaço, como medida de prevenção do surto do novo coronavírus, seguindo o exemplo de algumas outras unidades hoteleiras pelo país.

“Em consequência da pandemia e crescente ameaça do vírus covid-19, a administração do Zmar decidiu encerrar temporariamente a partir do dia 16 de Março”, informam.

“Sendo um Eco Resort dedicado a famílias consideramos que devemos dar o exemplo a todos os que nos visitam. Esta decisão foi tomada em nome do bem-estar dos nossos hóspedes, dos colaboradores e das suas famílias, pois nada é mais importante do que a saúde”, sublinha-se.

A reabertura fica “condicionada” à “reavaliação e acompanhamento permanente da evolução desta pandemia”, informa este parque com conceito ecológico, tornado célebre tanto em momentos do gigantesco Festival Sudoeste como por ter sido cenário de um filme da série Morangos Com Açúcar.

Noutra mensagem, mais tocada pela emoção do momento e dirigida especialmente aos trabalhadores e clientes frequentes – um texto que decerto poderia ser assinado também por muitos trabalhadores de outras empresas por todo o país, neste momento -, diz-se, citando uma colaboradora: “Mais que uma equipa, somos uma família.” Na mensagem, que inclui uma fotografia onde se reuniu toda a equipa permanente, pode ainda ler-se: “A equipa do Zmar manda uma onda gigante de boas energias.”