Coronavírus não trava torneio de candidatos ao título mundial de xadrez

Quando em todo o mundo a grande maioria dos eventos desportivos foi adiada, como medida para evitar a propagação da pandemia originada pelo novo coronavírus, a federação internacional de xadrez (FIDE) e a federação russa, organizadora do evento, decidiram manter a realização do torneio de candidatos nas datas previstas. O motivo: considerarem que o reduzido número de participantes - apenas oito - não iria colocar em risco, nem a saúde pública, nem os intervenientes directos.

Porém, a Covid-19 já fez uma “baixa” nesta prova, pois Teimour Radjabov, o detentor da Taça do Mundo, desistiu de participar no evento por considerar que a organização da prova, que a partir de hoje se disputa na cidade russa de Iecaterimburgo, não teria conseguido criar as condições de segurança necessárias.

O azerbaijano ainda tentou que a FIDE alterasse as datas da prova, mas as suas pretensões não foram atendidas, com o francês Maxime Vachier-Lagrave a ser o grande beneficiado desta decisão, pois era o primeiro reserva, depois de ter ficado na primeira posição não elegível em três dos quatro processos que permitiam o apuramento -, 3.º na Taça do Mundo, 3.º no Grand Prix e 4.º do ranking mundial.

Mas esta alteração do elenco não foi a única situação em que a pandemia provocou sobressaltos, com o norte-americano Fabiano Caruana, um dos favoritos, a sentir muitas dificuldades para conseguir chegar ao destino, depois de vários voos que tinha reservado terem sido cancelados. No entanto, com maiores ou menores dificuldades, todos os participantes chegaram já a Iecaterimburgo, alguns com bastante antecedência, como é o caso do chinês Ding Liren, o outro favorito, que se terá auto-imposto um período de quarentena de duas semanas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O outro chinês, Wang Hao, viajou directamente do Japão onde já se encontrava há quase um mês. Participam ainda na prova os russos Alexander Grischuk e Ian Nepomniachtchi, os dois primeiros classificados do Grand Prix, e o “wild card” Kirill Alekseenko, o menos cotado dos participantes e o único com um ranking inferior a 2700, completando os oito magníficos, o holandês Anish Giri, o jogador qualificado pelo ranking.

Nesta prova, que se disputa no sistema de todos contra todos a duas voltas, apenas o primeiro lugar verdadeiramente interessa, com o vencedor a adquirir o direito de defrontar para o título mundial absoluto o norueguês Magnus Carlsen, em Dezembro, no Dubai.