Bruno Fernandes eleito o melhor jogador de Fevereiro pela Premier League

O internacional português Bruno Fernandes, médio do Manchester United, foi eleito melhor jogador do mês de Fevereiro da Liga inglesa de futebol, anunciou esta segunda-feira a Premier League, que organiza a competição.

O jogador, que em Fevereiro se estreou na Liga inglesa, já tinha sido eleito o melhor do mês numa votação promovida pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA), na semana passada.

No mês de estreia na Premier League, após ter sido contratado em Janeiro ao Sporting, Bruno Fernandes foi figura em destaque nos “red devils” e concorria ao prémio de melhor jogador de Fevereiro com Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Calvert-Lewin, Matt Doherty e Nick Pope.

Em declarações à Premier League, o médio português, que sucede ao argentino Sérgio Aguero (Manchester City), eleito o melhor jogador em Janeiro, garantiu estar a viver um sonho.

“Desde pequeno que o meu sonho era jogar no Manchester United e estar em Old Trafford”, referiu o médio, de 25 anos, acrescentando: “Quando chegas a um clube novo queres sempre marcar, o primeiro golo é especial. Estou contente com o meu arranque, agora quero dar ainda mais”.

Em Fevereiro, em três jogos disputados no campeonato, o Manchester United empatou, sem golos, com Wolverhampton e venceu o Chelsea (2-0) e o Watford (3-0), com o médio a contabilizar uma assistência e um golo.