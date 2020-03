Morreu Pedro Aguiar-Branco, um antiquário apaixonado pelos objectos e pela investigação

Trabalhava há três décadas como antiquário e morreu no domingo de madrugada aos 57 anos, de causas que a família prefere não tornar públicas. Pedro de Aguiar-Branco, fundador da empresa V.O.C. Antiguidades, especializou-se em mobiliário e nas chamadas artes da Expansão, as que resultaram da chegada dos portugueses a África, à Índia, ao Japão ou à China, tendo aberto, com Álvaro Roquette, duas galerias, uma em Lisboa (2007) e outra em Paris (2013).

