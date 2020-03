Doaa el-Adl é a grande vencedora do Women Cartoonists International Award, que também reconheceu Cristina Sampaio

Doaa el-Adl (n. 1979) é a grande vencedora do Women Cartoonists International Award, uma iniciativa da United Sketches, organização internacional para cartoonistas independentes com sede na Normandia, em França, cujo objectivo é fomentar a liberdade de expressão e ajudar cartoonistas exilados. A egípcia ganhou o grande prémio com uma obra sobre os fogos na Amazónia.

Entre as 260 artistas e as mais de mil obras submetidas a concurso, o júri, composto por 14 artistas, jornalistas e activistas, deu também à venezuelano-alemã Camila de la Fuente o prémio da juventude, e ainda deixou espaço para menções honrosas a sete outras cartoonistas, incluindo a portuguesa Cristina Sampaio (n. 1960).

É a primeira vez que o prémio, que visa reconhecer os menos de 5% de mulheres que trabalham em cartoons, é atribuído. O grande prémio tem o valor pecuniário de três mil euros, enquanto o prémio da juventude, para artistas com menos de 26 anos, é de 1500 euros. Os temas desta edição, relativa a 2019, foram as alterações climáticas e a igualdade.

Doaa el-Adl é cartoonista desde 2007 e em 2014 já tinha ganho o prémio Cartooning for Peace, fundado por Kofi Annan. Cristina Sampaio trabalha desde 1986, tendo colaborado ao longo da sua carreira com vários jornais, do PÚBLICO ao The New York Times, passando pelo The Washington Post ou pelo The Wall Street Journal. Venceu já vários prémios em Portugal, e em 2007 ganhou o primeiro prémio na categoria editorial do World Press Cartoon. Em Fevereiro deste ano, a cartoonista portuguesa esteve envolvida numa polémica suscitada por uma ilustração publicada no PÚBLICO alusivo às declarações pró-Salazar e anti-semitas de Abel Santos Matos, ex-membro da direcção do CDS-PP, um trabalho no qual transformava o logótipo do partido numa suástica.