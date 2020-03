Coronavírus: Cinemas Nos, a maior cadeia de salas portuguesa, fecham esta segunda-feira

A Nos Cinemas vai encerrar os seus 31 cinemas e 219 salas em todo o país devido à pandemia do novo coronavírus, anunciou a empresa esta segunda-feira. A medida surge depois do primeiro fim-de-semana de auto-isolamento de muitos portugueses e na sequência do apertar das regras de funcionamento de espaços como os centros comerciais em que muitos dos cinemas da maior rede de salas portuguesa estão integrados.

“Esta medida entra em vigor hoje, dia 16 de Março, e será aplicada pelo tempo que se justificar. A Nos Cinemas continuará a acompanhar o evoluir da situação”, indica a empresa em comunicado. A mesma Nos recorda que estavam “em vigor medidas de prevenção que acautelavam a protecção de clientes e colaboradores como, por exemplo, a redução da capacidade das salas em 50% até um máximo de 150 pessoas por sala, a realização de sessões sem lugares marcados e o reforço da limpeza e higienização, a empresa decidiu que o cancelamento é a medida adequada numa fase em que é crítica a permanência em casa das pessoas e das famílias portuguesas”.

Em causa estão então 31 cinemas espalhados pelo país e 219 ecrãs, sendo que em muitas cidades ou concelhos estas salas são a única oferta de exibição comercial. Só na Grande Lisboa há 88 ecrãs Nos, seguidos pelos 58 no Grande Porto ou nos 51 da zona Centro, estando a Nos presente também na região Norte, Sul e Madeira.

Domingo, o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita anunciou que os eventos com mais de cem pessoas estão suspensos e foram conhecidas as regras de funcionamento de espaços como os centros comerciais em território português, que ficam limitados a acolher quatro pessoas por cem metros quadrados. Alguns shoppings e grandes armazéns estão a reduzir também o seu horário de funcionamento, como é o caso dos El Corte Inglés - onde estão inseridos os cinemas UCI, outro grande exibidor em território nacional e que ainda não anunciou alterações ao seu funcionamento - que passaram a encerrar às 20h.

Na sexta-feira, após as primeiras medidas de contenção da pandemia anunciadas pelo Governo exibidores de todo o país começaram a anunciar a sua decisão de encerrar as portas - primeiro foi o Cinema Trindade no Porto, depois a Cinemateca Portuguesa que, enquanto instituição estatal suspendeu a sua actividade pública, e nas horas seguintes também o Cinema Ideal, sala independente em Lisboa, e a Castello Lopes Cinemas (salas em Torres Vedras, Sintra, Guimarães, Barreiro, Cascais e Santarém) anunciaram o seu encerramento até Abril. Também no sábado, o Espaço Nimas de Lisboa anunciou que a partir desta segunda-feira já não estará aberto ao público.

Os responsáveis do Ideal, por exemplo, tomaram no sábado a decisão de fechar até 2 de Abril “apesar da total indefinição por parte das autoridades públicas (da área da Cultura e que superintendem esta actividade - a IGAC [Inspecção-Geral das Actividades Culturais], do Ministério da Cultura)”.

Na semana passada, o PÚBLICO contactou a tutela e vários exibidores do país para tentar apurar de que forma as medidas de crescente limitação de ajuntamentos públicos e sua aplicação a eventos altera a actividade de exibição cinematográfica, um consumo cultural por definição em espaço fechado e colectivo, aguardando ainda respostas. No início da semana enviou também perguntas sobre o funcionamento dos cinemas à IGAC e à Direcção-Geral de Saúde, sem obter respostas concretas. O Ministério da Cultura disse domingo ao PÚBLICO que ainda esta semana serão anunciadas “medidas para o sector” cultural, não sendo claro se a exibição comercial de cinema estará incluída nesse pacote.

Também esta segunda-feira deverão ser conhecidos os resultados de bilheteira relativos ao último fim-de-semana, sendo expectável uma quebra à luz dos conselhos do Governo e autoridades de saúde para que os cidadãos permaneçam em suas casas.