Nada será como dantes

Há duas semanas, reflecti neste espaço sobre “Os vírus e as quarentenas do mundo”, ou seja, como a pandemia entretanto declarada pela Organização Mundial de Saúde e os múltiplos casos de isolamento provocados por ela se tornaram também “uma metáfora do estado do mundo em que vivemos”. Referi, a propósito, as “situações de quarentena não sanitária mas cívica e política, em que os cidadãos perdem o controlo sobre as suas próprias vidas”, favorecendo a “tendência global para a erosão do Estado de direito – pondo a democracia de quarentena – e a progressão do vírus dos governos autoritários”. Ora, como seria previsível, o estado das coisas agravou-se desde então na Europa e no mundo (porventura, com a irónica excepção da China, onde tudo começou), provocando nomeadamente a declaração do estado de alerta em Portugal e do estado de emergência nos Estados Unidos, apesar das anteriores afirmações de Donald Trump, ridicularizando a gravidade do problema.

