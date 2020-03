Coronavírus: 245 casos, mais 76 do que ontem. Nove pessoas nos cuidados intensivos

Há 245 pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Portugal, anunciou este domingo a Direcção-Geral de Saúde. São mais 76 casos do que no último balanço, de sábado. Nove pessoas estão internadas nos cuidados intensivos, menos uma do que no sábado.

Há agora 14 cadeias de transmissão activas, mais três do que no sábado.

A aguardar resultado laboratorial há 281 casos e 4592 contactos estão a ser vigiados pelas autoridades de saúde. A actualização feita pela DGS avança ainda que há dois doentes recuperados.

Lisboa e Vale do Tejo concentra pela primeira vez a maioria dos casos: são 116, mais 13 do que a região Norte. Centro e Algarve registam dez casos, os Açores têm agora o primeiro doente infectado pelo novo coronavírus. Cinco casos foram registados em pessoas com residência no estrangeiro.

Há 47 casos importados do estrangeiro, dos quais 16 são de Espanha, 14 de Espanha e cinco da Suíça.

O último balanço da DGS, de sábado, dava conta de 169 casos confirmados, mais 57 do que na sexta-feira.

Desde 1 de Janeiro de 2020, houve 2271 casos suspeitos. Houve 1746 casos que deram infirmados pelas análises.