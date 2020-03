Ministro diz que os turistas que vieram de autocarro de Cádis, em Espanha, estão a ser acompanhados

Segundo Eduardo Cabrita três quartos dos cerca de dois mil turistas já saíram de Portugal por via aérea, e os restantes estão a ser devidamente acompanhados pelas autoridades até à sua partida, que está prevista para os próximos dias, de acordo com os voos que tinham planeado.

De acordo com o ministro, as medidas adoptadas por Espanha não fecham fronteiras, mas impedem quaisquer deslocações turísticas a Portugal.

Eduardo Cabrita não explicou porque entraram, afinal, estes turistas em território nacional.

Cerca de dois mil passageiros de um cruzeiro com origem no Brasil fizeram uma escala não prevista no porto de Cádis, em Espanha, devido à interdição de desembarque em Portugal.

Os passageiros vieram para Lisboa de autocarro. O jornal La Voz del Sur noticia que foram utilizados 50 autocarros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fonte da GNR confirmou à Agência Lusa ter identificado alguns destes autocarros de passageiros, tendo procedido ao seu acompanhamento desde a fronteira de Caia até ao Aeroporto de Lisboa.

Estes turistas chegaram a bordo do cruzeiro “MS Sovereign”, da Pullmantur Cruises, do grupo Royal Caribbean International.

Estava previsto que estes turistas ficassem em Lisboa uma semana de férias.