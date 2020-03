Coronavírus: portugueses retidos em Marraquexe pedem ajuda ao Governo para regressar

Um grupo de portugueses está retido em Marraquexe, na sequência de vários cancelamentos de voos devido ao coronavírus. Ao PÚBLICO, António Borges da Costa, que está com a família, disse que são cerca de 80 os portugueses que estão na mesma situação.

“Viemos na quinta-feira e asseguraram-nos que não ia haver problema com os voos de regresso, mas ontem fomos surpreendidos com os cancelamentos”, contou, sublinhando que que o último contacto que teve com o Gabinete de Emergência Consular (GEC) foi esta manhã, por volta das 10 horas de Lisboa, e que lhe disseram que ainda não havia solução.

António Borges da Costa, que viajou através da Ryanair que cancelou sem aviso os voos no sábado à noite, diz que não se importam de pagar o regresso. “Se fosse hoje obviamente não viria, mas como tínhamos a viagem comprada há muito tempo e eram só três dias pensei que não houvesse problema”, disse, acrescentando que além de não terem voos de regresso poderá haver problemas com o alojamento.

“Foi-nos dito que o rei ia dar ordens para colocar todos os ocidentais fora dos hotéis amanhã”, explicou, para a seguir dizer: “Nós não nos importamos de pagar ao Governo o voo de regresso.”

Marrocos decidiu suspender todos os voos para Portugal a partir das 20 horas deste domingo, como medida de reforço ao combate ao coronavírus. Marrocos já registou oito casos de infecção e uma vítima mortal.

O PÚBLICO aguarda resposta do gabinete de comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Secretaria de Estado das Comunidades.