Castelo Branco e Santarém foram os distritos com mais incidentes ambientais urgentes

A Unidade de Intervenção Rápida (UIR), da Inspecção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT), realizou 54 acções urgentes desde a sua criação, em Abril de 2017 até final de 2019. Esta unidade é uma equipa de emergência do Ambiente, que é accionada em caso de necessidade de adopção de medidas cautelares ou preventivas urgentes. Actua sempre que se detectam situações que ponham em risco as pessoas e bens.

