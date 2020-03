Coronavírus: Costa não afasta estado de emergência e espera por Marcelo

Com Portugal a assistir ao aumento número de doentes infectados pelo codiv-19, o primeiro-ministro aperta as regras de restrições de circulação no país e acena com o cenário de declaração de estado de emergência, uma questão que abordou este domingo com o Presidente da República, que está em quarentena sanitária por precaução.

Cabe ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa avançar com a declaração e se isso acontecer o Governo não dará parecer negativo, declarou António Costa este domingo, numa conferência de imprensa, no Palácio de S. Bento, depois de se ter reunido com o presidente do Governo de Espanhol, Pedro Sánchez, por videoconferência que serviu para consertarem posições em matéria de fronteiras.

O primeiro-ministro disse que falou com o Presidente da República e juntos de fizeram a avaliação da forma como os portugueses têm estado “exemplarmente a cumprir todas as normas que têm sido estabelecidas. Ninguém reclamou por uma escola ter fechado”, apontou. “É necessário prosseguir a avaliação da situação, tendo em conta, por um lado, que estamos a falar de uma pandemia, cujo período de evolução não se limita às próximas duas semanas, mas que seguramente se estende evolutivamente ao longo ainda dos próximos meses”, disse António Costa, sublinhando que o estado de emergência implica uma “restrição bastante extensa de direitos, liberdades e garantias” das pessoas.

Segundo o primeiro-ministro, “nos termos da Lei da Saúde Pública e nos termos da Lei de Bases de Saúde, o Estado dispõe das competências necessárias - que, aliás, têm sido exercidas quando necessário, para fazer proceder ao confinamento profiláctico de qualquer cidadão”. A este propósito, acrescentou que “no âmbito da Lei de Bases da Protecção Civil, na qual estamos neste momento em nível de alerta, há ainda um nível de evolução possível para o nível de calamidade onde é possível estabelecer de forma generalizada restrições à liberdade de circulação, além daquelas que já ‘existem e que têm vindo a ser respeitadas, e também para a constituição de cercas sanitárias”.

Explicou depois que a “Constituição prevê e a lei permite” que o Presidente da República tome a iniciativa e, ouvido o Governo, proponha à Assembleia da República que seja decretado o estado de emergência.

“Da análise que fizemos concluímos que do conjunto dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses aquele que podia estar em causa numa circunstância destas tem a ver com a liberdade de circulação, porque nada justifica a limitação de liberdade de expressão, de comunicação, de informação, de acesso a documentos administrativas, essas restrições à circulação para já têm vindo a ser todas cumpridas pelos portugueses”, disse Costa anunciando que o Presidente da República convocaria brevemente o Conselho de Estado para debater a situação do país

“Temos de viver este momento com a consciência de que é um momento duradouro que não podemos gastar as munições todas imediatamente”, proclamou António Costa, apontado que “há muitos países que têm resistido a adoptar medidas com receio do cansaço de que as medidas possam vir produzir na população, e há países que adoptaram as medidas e onde esse cansaço também existe” E conclui:” Temos de compreender a melhor forma, aliás, de evitar a necessidade de adoptar medidas mais duras e continuarmos aquilo que os portugueses têm feito ao longo destes dias”, afirmou em resposta aos jornalistas.

Antes, falou das medidas previstas que vão ser implementadas nas fronteiras portuguesas e disse esperar que da reunião que está prevista para esta segunda-feira com os ministros das Administração Interna e do Interior da União Europeia saia uma decisão comum sobre a fronteira externa da União Europeia. “É uma discussão particularmente importante para um país como Portugal, que tem uma extensa fronteira externa quer aérea quer marítima, mas também preocupações com a nossa fronteira interna sobretudo tendo em conta a situação existente em Espanha”, disse.

O primeiro-ministro revelou então que acordou com Pedro Sánchez agirem sempre em conjunto e as regras devem obedecer aos seguintes princípios: “Manter a liberdade de circulação de mercadorias: em segundo lugar, garantir os direitos dos trabalhadores transfronteiriços”. “Haverá uma restrição à circulação para efeitos de turismo ou de lazer, o que é particularmente importante tendo em conta que no período das férias da Páscoa há uma grande afluência de turistas espanhóis a Portugal”, referiu.

A propósito de turismo, o chefe do Governo abordou a situação situação de um navio cruzeiro que não pôde desembarcar passageiros em Portugal, tiveram de desembarcar em Espanha, e tiverem de fazer a viagem por via terrestre, e deixou uma garantia: “ [Esta] situação não se voltará a repetir”. O navio em causa era um cruzeiro MS Sovereign, da Pullmantur Cruises, do grupo Royal Caribbean International com cerca de dois mil passageiros que fizeram escala não prevista no porto de Cádiz, em Espanha, devido à interdição de desembarque em Lisboa.

Sobre as medidas – explicou – “serão acordadas amanhã [hoje] na reunião [dos ministros da Administração Interna e do Interior da União Europeia] de forma a garantir que a nossa fronteira terrestre vai continuar a permitir o bom funcionamento das relações entre os dois países, mas assegurar a segurança que é imprescindível garantir neste momento”.