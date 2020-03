I Will Survive: com discotecas fechadas, Gloria Gaynor enche casas de banho

Gloria Gaynor aproxima-se do lavatório, estica a mão para a saboneteira, abre a torneira e começa a lavar as mãos — enquanto faz lip sync ao som de I Will Survive, o seu maior hit.

A rainha do disco publicou um vídeo no Tik Tok a apelar à lavagem das mãos, uma das principais acções individuais no combate à propagação do novo coronavírus e que deve ser feita com regularidade, durante pelo menos 20 segundos (a Direcção-Geral de Saúde ensina como, aqui). O mega sucesso de 1978 saiu das discotecas — que em Portugal vão fechar como medida de contingência da covid-19 a partir de segunda-feira — e entrou nas casas de banho de quem aderiu ao #iwillsurvivechallenge​.

É a música que tínhamos esquecido nas muitas versões feitas no site Wash Your Lyrics, onde podes criar um guia de como lavar as mãos ao som da música que quiseres. Só tens de a cantar, um verso para cada passo. Ou, neste caso, dançar mais um bocadinho.

Foto

Não te esqueças que é especialmente importante lavar as mãos com água e sabão quando chegas a casa, depois de assoares o nariz, tossires ou espirrares, antes de comeres, cozinhares ou cuidares de alguém. Deves evitar tocar nos teus olhos, nariz ou boca e usar a parte de dentro do cotovelo – não as tuas mãos – quando espirras.