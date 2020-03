Já vem muito tarde...

Quinta-feira, no supermercado onde eu e a minha mulher normalmente fazemos as nossas compras alguns dos chamados bens alimentares esgotaram! Ouvi com atenção, António Costa anunciar as medidas de contingência, logo após a reunião do Conselho de Ministros. O fecho das escolas, reavaliado no princípio de Abril, a partir de segunda-feira, terá sido uma decisão tardia. No meu ponto de vista, o Governo limitou-se a ir a reboque de todos estes acontecimentos. A começar pelos estudantes e professores, que já deviam de estar em casa há muito tempo. Desde o início da pandemia, gerou-se uma enorme confusão, a toda a hora e a todo o instante, aconselhamentos da directora-geral da Saúde, Graça Freitas, e da ministra da Saúde, Marta Temido. Veremos se as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro António Costa não vêm tarde e a más horas... é o costume - depois da casa roubada, trancas na porta.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Uso dos aquartelamentos militares

Estamos numa “guerra” contra um vírus desconhecido. Precisamos de espaço para colocar eventuais infectados ou indiciados, caso a pandemia cresça exponencialmente. Verificamos a instalação de tendas (hospitais de campanha) junto aos principais hospitais, como resposta para conseguir esse espaço adicional. Outra solução referida é o recurso a hospitais privados e/ou sociais, para o mesmo efeito.

Os aquartelamentos militares, nomeadamente os espaços antigamente ocupados pelas companhias de instrução, nos regimentos existentes um pouco por todas as maiores cidades do país, que hoje estão desertos, não deveriam ser adaptados para esse fim? Libertar-se-iam assim, os espaços hospitalares para o seu funcionamento normal, separando fisicamente os doentes com coronavírus dos doentes habituais, sem necessidade de sub-empreitar serviços a privados e/ou sociais, rentabilizando também, desta forma, os médicos das Forças Armadas. Sendo esta pandemia dinâmica, julgo que ao fazer esta separação se conseguiria uma maior eficácia na prevenção do seu contágio.

Jorge Loureiro, Anadia

Hipocrisias & fachadas

Durante dois meses de folclore foram desinfectadas algumas escolas? Museus, cinemas, restaurantes, hotéis, etc.? Agora, vieram as medidas espectaculosas para encher o olho. Fecham escolas? Tudo bem mas, prolongam o ano lectivo até fim de Junho ou vão enfiar a matéria suspensa a martelo nos alunos? Por acaso nos transportes onde nas horas de ponta os utentes viajam como sardinha em lata, as altas sapiências da nação fazem alguma coisa?

Em tempo de guerra não se limpam armas, quanto mais escolher as armas, ou é mobilização geral ou é fachada.

Américo Leite