Idosos com mais de 70 anos poderão ser isolados vários meses no Reino Unido

O Reino Unido prepara-se para avançar com medidas de isolamento para todos as pessoas com mais de 70 anos durante um período “muito longo”, confirmou o ministro da Saúde britânico Matthew Hancock, este domingo.

Para ajudar a combater o novo coronavírus, os idosos deverão ficar em casa, em auto-isolamento, sem receber visitas. Os bens essenciais (produtos de higiene, alimentos, medicamentos) serão distribuídos à porta de casa.

Em declarações à Sky News, na manhã de domingo, Hancock disse que a medida iria entrar em vigor “nas próximas semanas”. O ministro da Saúde admitiu que “se está a pedir um esforço grande aos idosos e vulneráveis, mas é para a sua própria protecção”. Até agora, todas as mortes por covid-19 no país (21, no total) têm sido com pessoas com mais de 60 anos ou com outras condições de saúde preexistentes.

Questionado sobre a duração do isolamento – na imprensa britânica circulam informações de que poderá ir até aos quatro meses –, o ministro da Saúde britânico disse que os detalhes seriam anunciados “na hora certa de o fazer”. O motivo apontado para a demora é que o período de auto-isolamento será “muito longo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“[O isolamento] não é uma coisa fácil para as pessoas, não é uma coisa fácil para as pessoas aguentarem”, disse MatthewHancock, notando que é “crítico que estejam prontos”.

Com o número de mortes por covid-10 no Reino Unido a subir para 21 no sábado, e o número total de casos confirmados a atingir os 1140, o governo de Boris Johnson tem sido alvo de críticas severas por estar a fazer pouco para combater a epidemia.

Contrariamente à maioria dos países no mundo, o plano do Reino Unido é evitar que o pico de contágio esmague o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) e que o auto-isolamento tenha efeitos negativos na saúde mental das pessoas, devido à solidão. O Governo considera que o isolamento será necessário, mas de forma mais espaçada. Até lá, espera que se consiga criar imunidade de grupo.