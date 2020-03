O covid-19 destapou a panela de pressão nas cadeias italianas

Nos dias em que Itália está concentrada na luta contra o novo coronavírus, com números alarmantes de vítimas mortais em hospitais de todo o país, as prisões são o lugar onde se regista também um pico anómalo de mortos. Segundo dados oficiais, foram 13 os detidos que morreram durante os motins desencadeados em 27 estabelecimentos prisionais italianos na última terça-feira.

Motins, violência, destruição, evasões, assaltos às enfermarias, incidentes de que resultaram vários mortos, de norte a sul da península. Só na prisão de Módena, Norte de Itália, morreram nove detidos, que, segundo os media italianos, terão perecido por overdose de psicofármacos, depois de terem tomado de assalto a enfermaria. “Os detidos meteram a ferro e fogo todo o estabelecimento”, disse ao P2 um agente da polícia penitenciária que pediu o anonimato. “Os [detidos] toxicodependentes assaltaram a enfermaria e engoliram literalmente a metadona que ali estava armazenada, bem como os medicamentos usados nas terapias contra a dependência das drogas, como as benzodiazepinas.” “Foi muito duro, tivemos de usar escudos e bastões, com a polícia antimotim fora da prisão para evitar as evasões”, disse o guarda.

Fotografia exclusiva do interior da cadeia de Modena

Em Rieti, centro de Itália, morreram três pessoas pelas mesmas razões. Em Melfi, no Sul de Itália, os detidos mantiveram como reféns agentes de polícia penitenciária, médicos e enfermeiros, durante muitas horas. Em Foggia, no Sul de Itália, dezenas de detidos conseguiram fugir. Neste momento, são ainda dez os detidos foragidos, entre os quais, Ivan Caldarola, filho do patrão da máfia que enfrenta um processo em Bari por agressão e ameaças à jornalista italiana Maria Grazia Mazzola.

Na tentativa de travar o coronavírus, as autoridades italianas suspenderam todas as autorizações, como o encontro semanal com os familiares, o que tornou ainda mais explosivo o problema de excesso populacional nas prisões, em si mesmo já muito preocupante. “Se a administração tivesse entregado as máscaras de protecção contra o coronavírus antes da suspensão das conversas com os familiares, provavelmente a situação não teria chegado a este ponto”, comenta o guarda prisional ao P2.

A situação foi entretanto normalizada e foi decidido um rastreio para fazer o tampão para testar o coronavírus aos detidos e aos guardas prisionais, bem como a entrega de milhares de máscaras a todos os operadores. Alguns dos detidos, assim como alguns guardas tiveram resultados positivos ao teste.

Numa carta de apelo dirigida a todos os prisioneiros italianos, o padre Raffaele Grimaldi, coordenador nacional dos capelães das prisões, escreveu: “Perante as manifestações de violência que ocorreram em várias prisões italianas, questionei-me como era possível que tal violência descontrolada pudesse ter explodido, com raiva, dentro das paredes das prisões. Certamente existem razões válidas para as exigências que não foram ouvidas durante algum tempo e às quais não foi dada uma resposta imediata. Todos sabemos que a lentidão burocrática mata a esperança.”

O controlo apertado das autorizações foi apenas a faísca de uma situação explosiva das cadeias italianas, que podem albergar 50.931 reclusos, mas que na realidade têm, neste momento, 61.230, isto é, 10.299 pessoas a mais.

Nunca foi ouvido o alerta de várias organizações da sociedade civil. Foi subestimado ou até negado pelas autoridades do sistema prisional italiano, como o chefe do Departamento da administração penitenciária, Francesco Basentini, que numa recente audição ao Parlamento afirmou: “Somos capazes de albergar não só 60 mil detidos, mas até mais.” Agora a covid-19 destapou a panela de pressão.