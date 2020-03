Coronavírus: Áustria proíbe concentrações de mais de cinco pessoas

A Áustria anunciou, este domingo, novas regras em relação à circulação em espaços públicos, apelando ao auto-isolamento. A partir de agora, estão proibidas concentrações de mais de cinco pessoas e a entrada no país está agora ainda mais condicionada.

As restrições sobre movimento público entram em vigor na segunda-feira, e os restaurantes foram obrigados a encerrar a partir de terça-feira, no dia em que também vão começar a ser aplicadas as restrições às entradas, de acordo com um porta-voz do Governo.

“Convocamos todos os austríacos a isolarem-se”, pode ler-se numa comunicação do gabinete do chanceler austríaco, Sebastian Kurz. “Isto significa estabelecer contacto social apenas com quem vivem”.

À lista de países com restrições de viagem, foram adicionados o Reino Unido, a Holanda, a Rússia e a Ucrânia. Pessoas vindas destes países só podem entrar na Áustria se ficarem 14 dias em quarentena ou se forem detentoras de um certificado de saúde actualizado.