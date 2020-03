E quando o emprego acabar? Daniel Susskind dá algumas pistas

Daniel Susskind, economista e investigador da universidade de Oxford, no Reino Unido, acredita que as próximas décadas trarão o fim do emprego pago. Em 2020, há robôs a cuidar de idosos, algoritmos a escrever romances, máquinas a ajudar médicos no bloco operatório, e carros que se conduzem sozinhos. Depois de anos a debruçar-se sobre a questão e a trabalhar como conselheiro político do governo britânico, tanto na administração de Tony Blair como na de David Cameron, Susskind alerta que é preciso preparar a sociedade.

