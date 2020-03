Dieta vegan: O pior são… os outros!

Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida...

O bolo? O bolo provavelmente tem ovos e manteiga... Não é vegan. Tinha conseguido contornar todas as tentações desta semana com opções vegan mas, no aniversário da minha irmã, no qual comi arroz de tomate, brócolos, salada e outros legumes, enquanto outros se banqueteavam com chocos e lulas e peixe grelhado, num restaurante sobre o mar, na Costa Vicentina, simplesmente esqueci-me deste pormenor. Optei por dar uma pequena dentada – por questões meramente supersticiosas, dizem que dá sorte!

Lista de alimentos essenciais Fruta (de preferência da época) Laranja, maçã, uva, pêra, banana, ameixa, quivi…Hortícolas (de preferência da época) Couve, cenoura, brócolos, pimento, curgete, couve-flor, agrião, abóbora, cogumelos…

Leguminosas – secas (para depois demolhar e cozinhar) e cozinhadas (congeladas, por exemplo)

Feijão (preto, branco, frade, vermelho, manteiga, catarino), grão-de-bico, ervilhas, lentilhas, favas, tremoços…

Cereais e derivados (de preferência integrais), tubérculos

Aveia, arroz, massa, pão, castanha, batata, batata-doce…

Frutos gordos, amêndoa, avelã, castanha de caju, pinhão, noz, amendoim…

Sementes de linhaça (inteiras), de chia…

Especiarias, sal iodado e ervas aromáticas

Esta segunda semana de desafio foi interessante. Em termos alimentares, confesso que tudo correu bem. Organizei-me, fiz marmitas, preparei opções mentais quando comi fora de casa sabendo de antemão o que iria escolher ou condicionando a escolha do restaurante para locais onde sabia que era fácil ter opções vegan. Começa a ser cada vez mais simples, pelo menos em Lisboa e até um pouco por todo o país.

Ter uma alimentação vegan requer atenções redobradas, e sobretudo ler o rótulos todos. Todinhos. Tem mel? Ovo? Até o chocolate preto, se não disser vegan na embalagem é porque tem vestígios de leite. Bem sei que estou apenas a fazer uma alimentação vegan e não a ser integralmente vegan (que implicaria recusar o uso de tudo o que seja de origem animal, incluindo roupa e calçado, por exemplo). Mas quero fazê-lo bem!

Depois da publicação do primeiro texto, recebi alguns comentários e direct messages a dizer que, para mim, ia ser fácil, porque já me alimentava bem... O desafio é real e a decisão é diária. A maior parte dos vegan passou pela fase de transição: primeiro deixam de comer carne, depois tornam-se ovo-lacto-vegetarianos, depois incluem dias veganos na sua rotina, até chegar a excluir tudo o que é animal.

Falei com Sandra Gomes da Silva, nutricionista, ela própria vegana, que me confirmou que a forma como a transição é feita, é fulcral para o sucesso: “Podemos começar por pesquisar receitas para as refeições principais e ideias para snacks. Podemos pensar nos nossos pratos favoritos e procurar receitas vegetarianas semelhantes. Se fizer sentido, podemos até planear as refeições da semana. Por fim, fazemos uma lista de compras (ver sugestão em baixo) e abastecermos a despensa.”

E, já agora, questiono, alguma dica para aguentar as primeiras semanas? “Estarmos bem informados e esclarecidos é o primeiro passo. Depois é manter a despensa com os alimentos mais importantes, pesquisar receitas e planear as refeições que teremos de fazer fora de casa.” Acho que tenho nota 10!

Escrevo este texto no dia em que o covid-19 foi declarado pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Não fui a correr para o supermercado comprar mais mantimentos, porque, sinceramente, tenho leguminosas secas que cheguem para me nutrir nas próximas semanas ou meses (um quilo de grão depois de demolhado e cozido rende bastante! E pode congelá-lo depois em pequenos recipientes, por exemplo.). Teremos todos de repensar como nos alimentamos? E como vivemos? Em vez de comprar feijão em lata, reaprender a demolhá-lo e a cozinhá-lo como faziam as avós? O sabor é outro e se está de quarentena é a altura ideal para readquirir alguns destes hábitos. Quem sabe fazer pão… Dizem que amassar relaxa, e o pão é vegan.

Sinceramente, numa semana tão emocional como esta, com todas as notícias, a parte mais difícil foram as perguntas, as dúvidas, o que os outros opinam e projectam de insegurança sobre nós e as nossas decisões. “Não vais ter proteína que chegue. (…) Não devias alimentar-te mal. É preciso ter as defesas reforçadas. (…) Tens de tomar suplementos!” Que cansaço! Nada disto é estritamente verdade, se a alimentação for a correcta e equilibrada. Sandra concorda: “A parte social é a parte mais difícil de se ser vegetariano, na verdade. É a minha experiência e a da maioria dos meus utentes. Daí ser tão importante estarmos informados e esclarecidos sobre o que comer, que cuidados devemos ter, como ter uma alimentação saudável, para que possamos lidar com tranquilidade com as pessoas ao nosso redor.”

Receita da 2.ª semana: Caril de lentilhas coral e tofu Ingredientes:

1 cebola média

2 dentes de alho

1 lata de leite de coco (400 ml)

1 copo de água

250 g de abóbora

½ copo de lentilhas coral (100 g)

300 g de tofu

2 mãos de espinafres

Azeite, q.b.

2 folhas de louro

2 colheres de chá de caril em pó

½ colher de café cominhos

Piripíri em pó ou pimenta-caiena a gosto (opcional)

Uma pitada de sal

Salsa ou coentros para servir

Sumo de limão ou lima, a gosto Preparação:

1. Prepare os vegetais: pique a cebola, o alho e a salsa; parta a abóbora e o tofu em cubos.

2. Num tacho aqueça o azeite e acrescente a cebola, alho, louro, caril e piripíri e mexa, deixando refogar por 2 minutos.

3. Acrescente a abóbora, a água e sal e a água e deixe cozinhar por 10 minutos.

4. Junte as lentilhas, o tofu, o leite de coco e um pouco mais de água se necessário. Deixe cozinhar por mais 7-8 minutos. Acrescente os espinafres e deixe cozinhar por mais 3 minutos.

5. Ajuste os temperos, junte o sumo de limão e guarneça com a salsa.

6. Sirva com arroz basmati. in O Vegetariano, Editora Leya

