Cozinheiros apoiam Ljubomir Stanisic e pedem ao Governo que “tenha #Tomates” e mande fechar os restaurantes

Discotecas e similares, tudo fechado. Bares abertos até às 21h. E, em termos dos restaurantes, o plano de contenção da covid-19 do Governo português apenas chegou à limitação (a 1/3) da capacidade de cada unidade de restauração aberta ao público. Para os donos do restaurante, fica a liberdade de fechar ou não, perante os dilemas da saúde, segurança e crise sem tamanho nem fim à vista. Já fecharam centenas, gurus como José Avillez acaba de encerrar quase todos os seus espaços.

“O Governo não tem tomates para tomar a decisão” de fechar os restaurantes, disse o chef do 100 Maneiras e celebridade televisiva d’ Pesadelo na Cozinha ao canal do programa, a TVI. O cozinheiro já fechou o 100 Maneiras e o Bistro 100 Maneiras e, como sempre não teve papas na língua: “Os restaurantes que se lixem, o mais importante é a saúde pública!”. "Estou-me nas tintas para os turistas". E: “"Não sei como vou pagar os ordenados ao final do mês de 80 famílias, mas prefiro proteger os funcionários”. "Temos de fechar portas para não espalhar a doença”, diria ainda, acrescentando que é necessário apoio do Governo (a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal considerou as medidas do Governo como “insuficientes” e deverá haver desenvolvimentos esta semana).

As declarações do chef seguiram-se a um post no Instagram em que escrevia sobre o tema, indicando que ia fechar “sem data prevista para reabertura”. "Sentimos que temos de fazer tudo ao nosso alcance para proteger as famílias - as nossas, as da nossa equipa, as dos nossos clientes - e o mundo! É uma decisão que tomamos sozinhos, sem apoios, sem ajudas, sem rede, com a noção de que o golpe financeiro que sofreremos poderá levar muito tempo a sarar”. "É uma decisão que tomamos com o coração apertado mas leve por sabermos que estamos a fazer o certo", que neste momento não existe nenhuma outra solução. “Agimos antes que seja tarde demais”.

Em apoio das declarações de Ljubomir, centenas de cozinheiros têm publicado nas redes, particularmente no Instagram, fotos com a tag #Tomates, algumas delas muito criativas, outras a incluírem tomates e algumas com um dedo mais apontado para o ar que os outros...

De Leopoldo Garcia Calhau (Taberna do Calhau, em Lisboa) a Telmo Roque, o homem que faz as facas dos chefes; de Vítor Adão (Plano, Lisboa) ao padeiro Mário Rolando; de Duarte Eira (Salpoente, Aveiro) a Pedro Figueiredo (Lapa Lapa, Cantina 32 e Puro 4050), da Tasca do Joel (de Peniche e que diz “as mulheres da tasca do joel todas com #tomates") e ao Solar do Gordo (Lavra), de David Timóteo (Casa do Clube, Penhas da Saúde, Covilhã) a Tiago Miguel Costa, cuja família tem um restaurante em Santarém (Marisqueira Jomar) e cuja perspectiva é, claro, realisticamente familiar, partilhando com tantos empresários do sector o desespero e frustração, com críticas ao Governo:

“Tenho um restaurante familiar, o sustento da nossa casa que mantivemos aberto nos últimos dias apesar de muitos cuidados e restrições, colocámos em risco a nossa saúde e segurança, até agora o Governo não apresentou nenhumas medidas que defendam a nossa posição, como eu há milhares de famílias que o seu sustento é o café/restaurante onde trabalha pai, mãe, filho\a e até as vezes a sua própria companheira/o, não facturamos, não há clientes mas as despesas mensais mínimas mantêm-se, o Governo português assobia para o lado, restringe restaurantes, bares e encurta horários de centros comerciais, as fronteiras mantêm-se abertas e o crescimento exponencial do vírus continua. Chega, vamos parar, precisamos da ajuda do governo, como eu muitas famílias que trabalham na restauração tomarão a decisão de fechar por tempo indeterminado, sem a certeza de quando voltarão a abrir ou se sequer voltarão a ter condições de abrir!

Eis alguns participantes na corrente #Tomates: