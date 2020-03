Coronavírus: Rui Paula encerra Casa de Chá da Boa Nova, DOP e DOC. Uma “catástrofe”

O chef Rui Paula decidiu domingo à noite encerrar os seus três restaurantes, a Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira (duas estrelas Michelin, recém-adquiridas), o DOC, na Folgosa, no Douro, e o DOP, no Porto, numa resposta às consequências da pandemia do coronavírus.

“Isto é uma tragédia, uma catástrofe, uma calamidade”, disse ao PÚBLICO, acrescentando que não tem “nada contra o Governo”, mas que espera que os responsáveis nacionais olhem “para a restauração como um motor deste país”.

“Foi uma decisão ponderada. Resisti o mais que pude, mas não dá mais”, declarou, explicando que tem, no conjunto dos três restaurantes, 90 funcionários aos quais irá pagar os ordenados “certinhos” no final do mês. “Vou reavaliar as coisas e reorganizar a empresa. Neste momento cada um tem que olhar para o seu negócio e tomar uma decisão.”

Sobre a reunião que a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) tem marcada esta segunda-feira com o Governo, Rui Paula disse considerar “muito importante” que o Executivo assuma uma posição relativamente à situação em que se encontram os restaurantes. “Eu pela minha parte já reavaliei. Temos que estar com o Governo, mas também temos que ser pró-activos e não reactivos.”

Esta semana, o chef já tinha assinado um texto em que pedia a união de todos os profissionais dos restaurantes para pressionar o Governo. “O que é preciso é que o Governo decida o que se faz”, comentava, então, ao PÚBLICO.​

José Avillez também anunciou o encerramento de quase todos os seus espaços, centenas de outros restaurantes já fecharam e há um movimento #Tomates, iniciado por Ljubomir Stanisic, a exigir que o Governo mande fechar os restaurantes.