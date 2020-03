Porto fechou-se em casa na luta contra o coronavírus

É uma cidade quase deserta, unida atrás das fachadas no combate ao coronavírus. Apesar de a quarentena não ser, pelo menos para já, obrigatória, muitos portuenses voluntariaram-se para a cumprir, seguindo apelos do Governo, das autoridades de saúde e da Câmara do Porto.

O sábado havia amanhecido ainda com algum movimento, mas depois de Rui Moreira ter decretado o encerramento das esplanadas, durante a tarde, o Porto acalmou. E anoiteceu quase vazio. Durante este domingo, os carros da Polícia Municipal circularam pelas ruas com uma mensagem luminosa, também escrita em inglês para os poucos turistas que timidamente ainda vão circulando: “Fique em casa” e “Nós não podemos, mas você pode”. No site da autarquia e espalhado nas redes sociais, um vídeo mostrava a cidade do nevoeiro cerrado e povo enérgico e apelava ao sentimento: “Para voltarmos a ser este Porto, por ti, por nós, agora fica em casa.”

Na sexta-feira, Rui Moreira fechou “tudo o que podia fechar”. Encerraram 30 parque públicos murados e parques infantis, mercados e feiras, serviços municipais (que passaram a atender à distância). Os parquímetros foram desactivados, os autocarros da STCP passaram a ser gratuitos (e a entrada faz-se agora pela porta traseira). Usaram-se 2,5 quilómetros de fita de “área interdita” e a vigilância através do Centro de Gestão Integrada manteve-se activa. “A resposta do Porto em tempos de guerra para desarmar o inimigo coronavírus passa muito também por esta demonstração de sentido cívico”, escreveu a autarquia, num elogio aos cidadãos pelo seu comportamento. MCP