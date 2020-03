Mesmo num Portugal em isolamento, há quem desafie os conselhos e vá passear

Nem as medidas (diga-se, musculadas) decretadas nos últimos dias pelo Governo português afastaram alguns cidadãos das praias, esplanadas, e locais ideias para ver o pôr do sol nas cidades do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia ou Espinho. Na lista dos prós e contras do "Devo sair de casa este sábado?", as temperaturas altas para meados de Março foram parar à coluna do sim, e muitos cidadãos aproveitaram o dia (ou a noite) para passear à beira mar ou fazer a sua rotina normal de fim-de-semana. Mas nem em todos os locais o cenário foi este. Em muitas esplanadas com um lugar ao sol há cadeiras solitárias que ficaram por ocupar e nas portas das farmácias (um dos locais onde se esperava que as filas se acumulassem), há papéis colados à pressa que avisam que só se atendem quatro fregueses de cada vez. Veja as imagens de algumas cidades da região Norte durante o primeiro fim-de-semana de isolamento social.