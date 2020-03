Coronavírus: Nike encerra lojas em Portugal até 27 de Março

A partir de segunda-feira, as lojas da Nike de Portugal vão encerrar devido ao surto de covid-19. De acordo com um comunicado divulgado pela CNBC, a empresa norte-americana vai fechar todas as lojas nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia, assim como na Europa Ocidental – incluindo as que existem em Portugal, segundo apurou o PÚBLICO.

A medida, com o intuito de ajudar a conter a pandemia do novo coronavírus, entra em vigor a partir de segunda-feira e dura até 27 de Março, de forma a proteger “trabalhadores e consumidores”. A marca desportiva vai pagar os salários a 100% durante a interrupção de actividade, segundo o canal de economia norte-americano.

A Nike adiantou ainda que os serviços de compra online vão continuar disponíveis e que está a “tomar medidas” para “proteger e apoiar” todos os colaboradores e clientes em outras instalações da empresa. Os trabalhadores vão “ter a possibilidade do trabalhar a partir de casa, escalonar horários ou promover maior distância social nos escritórios”, pode ler-se na nota.

Com base nas actualizações diárias relativas à pandemia, a empresa informou manterá em actividade as lojas na Coreia do Sul, Japão, China e “vários outros países”.