António Vitorino: advogado, político e lobbyista

Ministro, comissário europeu, advogado, comentador, consultor e analista. António Vitorino, 63 anos, conhece bem os corredores do poder. E, por isso, é chamado a fazer pontes para fazer as coisas acontecerem. No período em que era sócio do escritório de advogados Cuatrecasas, não recebeu apenas de empresas da órbita do ex-embaixador de Espanha, Raul Morodo, visado em processos por fraude fiscal e branqueamento de capitais. Foi remunerado por serviços a firmas de consultoria portuguesas, uma delas com extensões a África. O P2 investigou os bastidores e encontrou histórias por contar.