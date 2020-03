Sébastien Ogier ganhou o rali que “nunca deveria ter tido lugar”

Foi num contexto atípico e num traçado com formato reduzido que o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu neste domingo o Rali do México, terceira prova da temporada, assumindo o comando do Campeonato do Mundo. Um triunfo que acontece antes da participação no Rali de Portugal, etapa prevista para o final de Maio e que, para já, continua no horizonte competitivo.

A organização da corrida mexicana decidiu dar por terminada a prova por forma a contornar as restrições que estão na calha em muitos aeroportos e mesmo em algumas fronteiras terrestres europeias. Por isso, acabaram por não ser atribuídos os cinco pontos extras respeitantes à “power stage”, uma das três especiais previstas para este domingo que foram canceladas.

Contas feitas, Ogier terminou a prova com o tempo de 2h47m47,6s, que se traduziam em 27,8 segundos de vantagem sobre o campeão mundial, o estónio Ott Tanak (Hyundai i20), enquanto o finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta) fechou os lugares do pódio, a 37,9s.

“Uma vitória é uma vitória, mas esta é totalmente diferente das outras, porque esta prova nunca deveria ter tido lugar. A protecção da vida humana está acima de todos os outros interesses”, resumiu Ogier, antes de acrescentar: “Se colocamos os adeptos em perigo, a vitória não tem qualquer valor”.

O galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), um dos líderes do campeonato à partida para esta prova, nunca conseguiu acompanhar o ritmo do companheiro de equipa, terminando na quarta posição, a 1m13,4s de Ogier. E o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), o outro líder do Mundial com os mesmos 42 pontos de Evans, foi apenas 16.º classificado depois de, no sábado, ter regressado à corrida no sistema super-rali — após desistência de sexta-feira com um problema eléctrico no Hyundai.

Com o cancelamento do Rali da Argentina, inicialmente agendado para o intervalo entre 23 e 26 de Abril, será precisamente Portugal a próxima paragem do calendário do WRC. O presidente do Automóvel Club de Portugal, Carlos Barbosa, já fez saber que ainda é prematuro tomar uma decisão sobre um eventual adiamento ou cancelamento da prova (prevista para o período de 21 a 24 de Maio), pelo que é para o território português que os pilotos apontam agora baterias.

Seja qual for o futuro imediato do campeonato, certo é que Sébastien Ogier saltou para a liderança, com 62 pontos, mais oito do que soma agora Elfyn Evans e mais 20 do que Thierry Neuville. A Toyota lidera o Mundial de Construtores, com 110 pontos.