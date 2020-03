Morreu o arquitecto italiano Vittorio Gregotti, autor do CCB, vítima de covid-19

O arquitecto italiano Vittorio Gregotti, autor do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, morreu este domingo de manhã em Milão, vítima de covid-19, noticiou o jornal Corrierre della Sera. Tinha 92 anos.

“Mestre da arquitectura do século XX”, chama-lhe o jornal italiano, Gregotti era um dos mais influentes arquitectos italianos da segunda metade do século XX: urbanista, teórico, além de autor de vários projectos saídos do seu atelier fundado em 1974.

Amigo de vários arquitectos portugueses, de Álvaro Siza a Manuel Salgado, este último co-autor do CCB (1988-1993), ajudou a tornar conhecida a arquitectura portuguesa através do seu trabalho de divulgador.

Segundo o Corrierre della Sera, o arquitecto italiano morreu na sequência de uma pneumonia contraída na sequência de uma infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.​