Coronavírus: a TVI já não estreia o Big Brother 2020 no dia 22

O Big Brother 2020, programa que assinala os 20 anos da estreia em Portugal do reality show homónimo, já não se vai estrear no dia 22. A TVI tinha anunciado este sábado que a data se mantinha, mas que o caso estava “em permanente avaliação”, no contexto da pandemia de covid-19, e acabou entretanto por rever a decisão esta tarde. Em comunicado distribuído às redacções, a estação de televisão veio informar que, “perante a situação crescente de risco e incerteza que Portugal e o mundo atravessam”, a estreia do programa apresentado por Cláudio Ramos foi adiada.

As palavras são de Nuno Santos, director de programas da TVI, numa nota que salienta ainda que o projecto envolve 150 trabalhadores, contando com as duas dezenas de concorrentes. “Tomámos as medidas preventivas adequadas e recomendadas pelo Governo em relação aos concorrentes seleccionados. Entre essas medidas estão exames de despistagem e um período de isolamento que está a ser cumprido. Um protocolo de prevenção está também a ser seguido relativamente às equipas técnicas e de conteúdos”, escreve. “Ainda assim, e dada a dimensão da produção – na casa e na área de trabalho envolvente, no estúdio das galas e nos vários programas diários a partir de Queluz de Baixo – consideramos não estarem reunidas todas as condições”, refere, acrescentando que “a seu tempo será anunciada uma nova data de estreia”.

Apesar do adiamento, o director mantém que “o BB2020 é e será o programa do ano”. É com este programa, de resto, que a TVI conta para disputar a liderança das audiências, que perdeu há um ano para a SIC, após a transferência de Cristina Ferreira para a estação de Carnaxide. Entretanto, mudou já duas vezes de director de programas e viu na semana passada gorada a possibilidade de compra pela Cofina do grupo em que se encontra integrada, a Media Capital.