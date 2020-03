Coronavírus: Já não há museus nem monumentos nacionais abertos

A Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) anunciou este domingo que ​"estão encerrados todos os monumentos, palácios e museus nacionais sob sua gestão directa”, no contexto do combate à pandemia da covid-19. A data de reabertura dos 24 equipamentos agora abrangidos pela medida não foi avançada.

Após o encerramento, na sexta-feira, do Mosteiro dos Jerónimos, da Torre de Belém e do Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, a lista de equipamentos tutelados pela DGPC que decidiram fechar as suas portas ao público foi crescendo de hora para hora, tendo-se estendido inicialmente aos Mosteiros da Batalha e de Alcobaça, ao Convento de Cristo, em Tomar, ao Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, e ao Museu Monográfico de Conímbriga, e também ao Museu Nacional dos Coches, ao Palácio Nacional da Ajuda, ao Museu Nacional da Música, ao Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado e à Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, todos em Lisboa. Ao final do dia, juntaram-se à lista o Panteão Nacional, o Museu Nacional do Azulejo e o Palácio Nacional de Mafra.

Esta manhã, o Museu Nacional de Arte Antiga, também em Lisboa, veio também anunciar o seu encerramento, “para prevenção e salvaguarda da saúde pública”. Entretanto, o site da DGPC actualizou o rol de equipamentos fechados, no qual se incluem ainda os museus nacionais de Etnologia, do Traje e do Teatro e da Dança bem como o Museu de Arte Popular, em Lisboa; o Museu Nacional Resistência e Liberdade – Fortaleza de Peniche; o Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu; e o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Apenas o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, não aparece mencionado na página oficial da DGPC.

O “normal funcionamento" destes equipamentos "será retomado tão breve quanto as condições o permitam”, informa a DGPC.