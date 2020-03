A destruição da pintura verde

Foi no final de 1998, ano de Exposição Mundial, quando Lisboa virava a oriente e se abria em luz e optimismo. Fernando Calhau fazia então o caminho inverso —, começava a despedir-se (1948-2002). E foi nessa recta de despedida que, um dia, estando a jantar no conhecido restaurante Baluarte, em Cascais, percebeu que a tela com uma paisagem que servia de decoração ao espaço era, na verdade, a maior das suas conhecidas Pinturas Verdes dos anos 1970 — uma tela de quase dois metros por dois (1,95x1,95), entretanto completamente alterada e assinada por outrem.

