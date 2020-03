Governo decide fazer controlo pontual das fronteiras terrestres

O Governo decidiu neste sábado realizar controlo pontual das fronteiras terrestres. “Durante o fim-de-semana decorrem acções conjuntas da GNR, SEF e DGS para acções pontuais de controlo da fronteira terrestre”, diz uma nota do gabinete do primeiro-ministro.

O comunicado revela ainda que na próxima segunda-feira de manhã “irá ter lugar uma reunião por videoconferência dos ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia para definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas da União Europeia”.

“No final dessa reunião, o Governo actuará em conformidade com os demais Estados-membros da União Europeia, mantendo até lá as medidas já adoptadas relativamente a voos provenientes da China e Itália”, refere a nota.

Para amanhã está a ser agendada uma teleconferência entre o primeiro-ministro e o presidente do Governo de Espanha sobre as acções coordenadas a tomar no seio da União Europeia e sobre a gestão da fronteira comum dos dois países.