Lições de Itália: corrida a supermercados aumenta o contágio

A primeira lição da Itália pode surpreender mas é clara: só o nosso comportamento pode levar à extinção da epidemia. A Itália é o laboratório europeu do coronavírus e, sobretudo, da resposta à epidemia. O facto de “o nosso surto” ter surgido um pouco mais tarde permite-nos aprender com os outros. As medidas tomadas na Itália não são a excepção mas a regra europeia, em Portugal, na Espanha ou na França. Vivemos uma situação de “emergência sanitária e económica” e que já se tornou num problema global.

Continuar a ler