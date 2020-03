Ainda bem

Fico contente com as resoluções do Governo. Oxalá tudo esteja a ser feito a tempo. Agora há uma parte importantíssima que só depende de nós. Imagens como as da praia de Carcavelos e de um clube da Vila da Feira não podem voltar a repetir-se. Se tal acontecer, os envolvidos têm que ser castigados. Esperemos que o juízo e o respeito pelo outro ganhem.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

A tenebrosa covid-19

No momento em que escrevo, Portugal é um país a abrandar a “velocidade” do seu quotidiano, é um país estranho, sorumbático à espera de algo calamitoso que vai deixar marcas. As pessoas estão receosas, tentando disfarçar o inevitável medo que lhes vai no pensamento. E na alma. Um insidioso vírus, um “ser” microscópico está derrubando a tranquilidade desassossegada, o bem-estar e a vitalidade das pessoas. Em todo o mundo. Este vírus não escolhe profissões, não escolhe idades mas provoca razia nas pessoas mais vulneráveis e mais idosas. A classe política e governativa também não escapa e está sendo atingida um pouco por todo o mundo.

O que está acontecendo em Itália ultrapassa o inimaginável e o indescritível e a obra O ensaio sobre a cegueira de José Saramago entranha-se numa sociedade que está em pânico, dormente, apática, anestesiada, enclausurada nos seus medos. É um país quase “morto” à espera de recobro. Que este pesadelo tenha fim e volte a alegria de viver, no fervilhar das suas ruas, dos seus espaços históricos e turísticos de La Bella Italia. No nosso país, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde estão na linha da frente e dão o seu melhor neste combate atemorizante. O Serviço Nacional de Saúde tenta responder adequadamente para evitar o caos e o colapso. Quantas pessoas morrerão? Como estará o país daqui a um mês ou dois?

Que estranha sensação é esta que nos está invadindo com o afloramento de pensamentos negativos? Independentemente de sermos agnósticos, cristãos ou até auto-suficientes ateus, a expressão que encontro para este cenário desolador de proporções alarmantes é esta: Que Deus nos ajude a todos nestes dias difíceis e desesperantes.

António Cândido Miguéis, Vila Real