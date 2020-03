Coronavírus: director-geral da OMS “comovido” com apelo de Cristiano Ronaldo

O director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) recorreu ao Twitter para elogiar a postura de Cristiano Ronaldo de apoio aos esforços levados a cabo pela OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus confessou-se “comovido” pela mensagem, lembrando que “proteger todas as vidas da covid-19 deve ser a maior prioridade”. No agradecimento, deixou também uma palavra para o colega de equipa de Ronaldo infectado com coronavírus, Danielle Rugani, e a todos os outros doentes que estão “a lutar contra o coronavírus”.

Na sexta-feira, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas suas redes sociais a apelar a todos o cumprimento dos “conselhos da OMS e governos sobre como lidar com a situação”.

“Hoje falo não como jogador de futebol, mas como filho, pai e um ser humano preocupado com os recentes desenvolvimentos que estão a afectar todo o mundo”, lê-se na mensagem publicada em inglês. “Proteger a vida humana tem de se sobrepor a outros interesses”, escreveu ainda o internacional português.