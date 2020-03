“Olhar com esperança para algo desastroso só nos vai dar, acima tudo, mais humanidade”

De um dia para o outro, um vírus que se julgava longe alterou toda a nossa existência. S, sobretudo a partir do momento em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu decretar a covid-19 como uma pandemia. É este o momento-zero que a psicóloga clínica Maria Palha, com experiência em contextos de crise (humanitária, armada, epidémica, em catástrofes naturais) tem em conta, focando-se no período que vai desde esse instante até aos três meses.

É neste intervalo, explica, que se dá o pico emocional, mas também o ajuste natural a uma nova realidade. Agora, relata, é normal as pessoas sentirem-se irritadas, zangadas, perdidas. Por isso, dá dicas para lidar com a gestão emocional do presente. Mas, sublinha: “Devemos perceber que neste momento as coisas estão assim, que neste momento algumas coisas têm de ser ajustadas, mas que não vão ficar assim para sempre.”

Da experiência no terreno, as pessoas mudam após uma catástrofe?

Sem dúvida que sim. As pessoas mudam muito. Quem já passou por uma depressão provavelmente entenderá melhor esta ideia. A depressão não é nada mais que uma tristeza profunda que nos obriga a adaptar novos estilos de vida e novos hábitos para nos relacionarmos com os outros e connosco. E, às vezes, é quando estamos do avesso que conseguimos ver que esse é o lado certo. E numa situação destas, de contexto de epidemia, o que acontece é um bocadinho isso: entramos aqui num estado em que nos sentimos todos caóticos, mas que nos leva a questionar, enquanto indivíduos, porque é que eu estou aqui, o que é que é importante para mim. Eu oiço muito as pessoas dizerem que não se importam de ficar sem trabalhar porque o que querem é ficar com os seus por perto, o que, só por si, já é uma definição de prioridades. Depois, a um nível mais global, isto exige uma noção de bem-estar comum. Em termos pessoais, todas as perdas têm um lado de aprendizagem e, neste momento, o facto de termos de estar a cuidar de nós, a termos de estar a cuidar tão afincadamente da nossa família, a ter que dedicar tempo a quem nós gostamos mais, a ter de olhar com esperança para algo desastroso só nos vai dar, acima tudo, mais humanidade. E isto, só por si, já é uma aprendizagem.

E, num contexto de possível isolamento e de estado de alerta, o que é normal sentir?

Desde o momento-zero — que é a declaração de pandemia —, até aos três meses, a primeira coisa a perceber é que todas as pessoas — e é importante que isto fique claro — podem ter reacções diferentes e reagirem de forma muito diferente às situações de stress. No entanto, o importante é que cada um de nós consiga perceber como esta situação, que é stressante, impacta na sua própria vida. E para isto há algumas linhas orientadoras que podem ajudar.

A que sinais devemos estar atentos?

A primeira dimensão a ter em atenção é a nível físico. Há pessoas que dizem que não estão muito preocupadas, mas que podem começar a revelar alterações físicas, a nível de ritmos biológicos, como o sono e o apetite, ou manifestações mais psicossomáticas: ter dores de corpo, dores de cabeça, etc. Muitas vezes, para apaziguar este mal-estar físico recorrem à automedicação. Se estas alterações começarem a aparecer neste período de três meses, é um sinal de alerta; é um sinal de “pára, escuta e olha”. E é importante olhar com atenção. Pode ainda haver uma alteração ao nível dos pensamentos, havendo uma tendência para ruminar: “Eu não vou ser capaz, as pessoas que estão à minha volta podem ficar infectadas, será que eu estou doente...”. E esta ruminação é, nada mais, nada menos, do que uma repetição de pensamentos que andam à volta sobre o tema e que nós reconhecemos como “estou preocupado com este assunto”. Só que isto pode ser mais intenso do que é normalmente. Ainda assim são normais. É normal uma pessoa estar preocupada e esses pensamentos terão tendência a reduzir se conseguirmos ter informações factuais sobre a situação. Mas estes factos têm de estar relacionados com as nossas emoções.

Como assim?

Tentar compreender como é que este facto me faz sentir. É esta a articulação mais importante a fazer nesta fase. Porque há pessoas que, por protecção, optam por só se agarrar aos factos e deixam de sentir. E aquelas que fazem precisamente o oposto. Ou seja, nos próximos três meses vamos encontrar dois tipos de pessoas: aquelas que não sentem nada e que continuam a negar que isto pode ter impactos muito devastadores em várias dimensões das suas vidas — e este momento de negação é muito comum neste tipo de situações; e, depois, outras que, a nível emocional, vão ficar assoberbadas pelo excesso de sentimentos que surgem e com alguma dificuldade em gerir os mesmos.

Como fugir desses dois extremos?

Passa por procurar um lugar entre o deixarmos de sentir e sentir por excesso. Por isso, a questão aqui é conseguir associar o facto ao que nós sentimos: isto é uma doença muito contagiosa e preciso de alterar hábitos; como é que isto me faz sentir? O facto de estar fechado em casa com os meus filhos, o facto de termos todos de lavar as mãos a todo o instante, o facto de podermos todos estar a desenvolver este vírus, o facto de não podermos estar com os avós, por serem um grupo de risco... Como é que tudo isto me faz sentir? E é esta relação que é importante, para que haja aqui uma regulação emocional em cada um.

E o que é que estamos a sentir? Quais as emoções mais comuns nesta fase de três meses?

Há medo, desconfiança, irritabilidade, além de uma maior tendência para entrar em conflito, com as pessoas a revelarem-se impacientes. E é natural observar alguma revolta: com o sistema, com a empresa, com a situação. Depois, numa situação de quarentena, há ainda o perigo da solidão. Da sensação de que não estamos ligados ao mundo. O facto de não falarmos sobre o que estamos a viver é que nos vai distanciando cada vez mais, e isto pode originar outro tipo de reacções tão comuns nestes primeiros três meses, como ter mais pensamentos ruminantes, como ter mais manifestações físicas — deixar de dormir ou dormir excessivamente —, comuns numa situação de isolamento. No entanto, neste momento, temos a tecnologia que nos ajuda a manter o contacto com o mundo exterior.

Há ainda emoções que, nesta fase, podem surgir atenuadas, com uma alteração do estado de espírito que as pessoas descrevem como falta de ânimo, que pode transformar-se em tristeza ou numa angústia. Afinal, há uma mudança que leva a uma perda do estilo de vida que se tinha antes e que se deixa de ter por um período de tempo que pode parecer que será para sempre — mas não é.

A noção do não ser para sempre é uma das armas para gerir as emoções?

Sim, é importante deixar as generalizações de parte. Esta é uma situação específica e um momento específico. As coisas não vão ficar assim para sempre e não são assim. Devemos perceber que, neste momento, as coisas estão assim e que, neste momento, algumas coisas têm de ser ajustadas, mas que não vai ficar assim para sempre. Uma curiosidade para a gestão emocional é o conhecimento de que as emoções têm apenas uma duração de minutos, tempo após o qual dão lugar a outras. Embora a tendência, quando nos sentimos mal, é de acharmos que vamo-nos sentir assim para sempre e que as coisas não vão mudar. Mas esta é uma percepção errada.

Normalmente, neste tipo de situações, há um aumento de consumos de álcool, de tabaco, de droga — substâncias a que muitas pessoas recorrem para gerir o stress. O que pode ser crítico: o seu consumo vai impedir que o nosso corpo tenha uma estrutura saudável para integrar todas as alterações que estamos a viver. Além disso, os problemas de saúde crónicos (hipertensão, diabetes, doença mental) podem agravar-se por causa do nível do stress; é importante ficar atento e pedir um aconselhamento, nem que seja online, para controlar ou monitorizar os níveis de stress em cada caso específico.

E o que esperar findo esse período de três meses?

Nesta fase de três meses, todas as reacções descritas são normais e tendem a apaziguar, a atenuar com o tempo. Quando isso não acontece e, pelo contrário, começam a acentuar-se, isso significa que pode haver necessidade de um pedido de ajuda. O que não quer dizer que se está maluco. Significa apenas que ninguém está muito bem preparado para uma situação de crise e que nós adultos, que achamos que temos capacidade para gerir tudo, também ficamos perdidos numa situação inesperada como esta. Se olharmos para a situação, vemos que a última pandemia que houve [a esta escala] foi a gripe espanhola de 1918, há mais de cem anos. Por isso, temos de baixar um bocadinho a exigência connosco, com os nossos filhos e com toda a gente que nos rodeia. Porque, efectivamente, ninguém sabe muito bem como gerir, o que por si só causa stress.

Se todas estas dimensões — a física, a cognitiva e emocional — começarem a atingir picos, em que a pessoa deixa de funcionar, o que fazer?

Há algumas técnicas de auto-ajuda que podem ser integradas agora no nosso estilo de vida, já, que vão fazer com que todas essas dimensões se reequilibrem mais facilmente. Se eu estiver bem, vou estar também a contribuir para o bem-estar da minha comunidade, e com isto vou ter mais impacto (positivo) na situação global que vivemos.

Quais são essas técnicas?

A primeira é evitar a exposição excessiva aos media. Claro que todos queremos saber o que se passa no mundo, mas não se deve estar permanentemente a fazê-lo. Deverá ser um momento contido no tempo e que podemos fazê-lo como um ritual de família. Ou seja, há um momento específico em que vamos ter acesso aos factos e, depois de ver as notícias, vamos falar sobre os receios, as expectativas, as preocupações de cada elemento da família, fazendo a ponte entre os factos e as emoções. E isto inclui também os mais pequeninos. Com eles é importante desconstruir ideias e explicar-lhes com factos o que é o vírus, como funciona, mas que eles estão protegidos pelas pessoas lá de casa, que vão cuidar deles — e depois, logo a seguir, dizer-lhes também o que eles podem fazer para cuidar dos outros: lavar as mãos, usar o álcool, etc.

E mais?

Estruturar uma rotina, o mais saudável possível. A começar pela alimentação, com riqueza nutritiva e equilibrar. Até se podem escolher uma série de receitas que se podem fazer em família. Ter horários fixos para dormir, para comer, para o lazer. Horário fixo para o lazer é extremamente importante, porque às vezes quando se está em quarentena esquecemo-nos do lazer. E, novamente, a tecnologia está do nosso lado: é possível fazermos aulas de ioga, de manutenção e mindfulness, exercício físico. Tudo em família, sem sair do espaço onde se está.

Mas nem sempre é fácil estar em família, 24 horas diárias.

É necessário reservar tempo para relaxar. É importante entender que, embora estejamos todos juntos em quarentena, cada um continua a ter necessidade de tempo e espaço. Por isso, é importante criar um tempo para não nos cruzarmos, para não nos ouvirmos. O adulto, o adolescente, a criança vão ter necessidades específicas.

Extremamente importante: não tomar decisões definitivas neste momento. Acontece, por vezes, fruto do medo, assistir a pessoas que tomam decisões nas suas vidas: vão mudar de país, de profissão... Este não é o momento para isso. Agora é tempo de parar, escutar, olhar e, eventualmente, daqui a um tempo pensar quais são as decisões que poderão fazer sentido e que estão mais alinhadas com a nossa missão de vida.

A dimensão espiritual é extremamente afectada neste tipo de surtos. Muitas pessoas acabam por ganhar uma nova perspectiva com isto. Antes, o estilo de vida que tinham não permitia estar tanto em família, agora passam a ser obrigados a reformular o conceito de família e a ter tempo de qualidade para ela. E isto leva-nos a pensar, afinal que tipo de família é que eu tinha e onde é que eu estou? Mas também: o que é que eu gostava de fazer, qual é o meu sentido de vida? E, a nível de bem-estar comum, até que ponto posso responsabilizar-me para cuidar dos outros? E este tipo de dimensão serve de esperança e de optimismo para ajudar nesta fase pessimista que vivemos.

Como nos preparamos para o regresso após esses três meses?

Esses três meses são o período de emoções mais fortes e o tempo necessário para nos ajustarmos à realidade — ainda que nós não sejamos uma folha de Excel e o tempo exacto dependerá de cada indivíduo. O que costuma acontecer é que estes três meses são o tempo de ajuste à situação e de adaptação à mudança que aconteceu. Porque tudo isto, durante este período, é muito intenso: a pessoa não só está a lidar com todas as emoções como a tentar encontrar soluções, respostas à nova situação. O ser humano é muito resiliente. Por isso, a probabilidade é que naturalmente estes três meses as pessoas consigam reequilibrar-se.

E quando isso não acontece?

A probabilidade de as emoções desequilibradas se acentuarem aumenta, revelando que a pessoa não conseguiu assimilar a experiência e, por isso, não cria novas estratégias. E será aqui que poderá ser necessário pedir ajuda. Por experiência, em intervenções humanitárias, quando nos primeiros três meses existe este acesso à informação, a busca do que podemos fazer, a implementação de técnicas de auto-ajuda, uma grande percentagem da população não desenvolve nada que seja mais patológico.