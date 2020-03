Sintra, uma paisagem romântica “gloriosa”

Foi um dos primeiros lugares classificados como Paisagem Cultural pela UNESCO, há 25 anos, desenhada sobretudo no Romantismo do século XIX. Entre os penedos e o clima místico de Sintra semearam-se jardins luxuriantes, palácios e chalets inspirados nos quatro cantos do mundo. É “o último adeus à Europa”, “Éden glorioso”, “jardim de Klingsor”.