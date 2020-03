“Comida de conforto aleatória” pela Goela abaixo

Caminhamos lentamente pela Avenida da Boavista em direcção ao mar. Imediatamente antes do Hotel Crowne Plaza Porto, viramos à direita num largo algo despercebido entre os prédios altos que o ladeiam. O Goela está encaixado entre a Taberna do Zé e a pastelaria Pontos de Açúcar. Abriu a 16 de Janeiro. João Ribeiro é o chef residente e o fundador deste take-away invulgar. Depois de ter chefiado duas steakhouses, o Terminal 4450 e a MUU, decidiu que “aquilo já não dava”: embora também inclua “alternativas animais”, o grande foco da ementa é a comida vegetariana. O chef brinca que esta é a sua “redenção”, depois de três anos a cozinhar carne.

Inicialmente, João Ribeiro nunca tinha pensado num take-away como uma opção para si – aprecia demasiado o “contacto com o cliente e ter logo o feedback directo daquilo que se passa”. Ao fundar um, decidiu que pensaria sempre no negócio como pensaria num restaurante “a sério”: oferece comida “um bocadinho mais reflectida e ponderada”, que também “poderia ser exibida em prato”. O slogan “Comida de Conforto Aleatória” é bastante específico e, paradoxalmente, abrangente. “Queremos que as pessoas comam em casa de maneira bastante confortável. A comida que se cria aqui é mesmo dentro da cena de estares sentado no sofá a ver Netflix enquanto comes uma refeição de colher.” Já a vertente aleatória surge da necessidade que sente em não se restringir a nenhum estilo de comida específico – mantendo o fio condutor de comida de conforto, pode cozinhar tanto comida asiática como pratos americanos.

Desta forma, as refeições no Goela dividem-se em vegetais e animais. Um prato que “funciona muito bem” é o Mac & Cheese (7,50€) – o chef apelida-o de “gordice do queijo e da massa”. E é um prato disponível para todos: queijo vegetal e tofu na versão vegan, bacon, emmental, cheddar e gouda na versão “direita”, ambas condimentadas com cebolada e pranko crocante. Do lado vegetal, destaca-se também o cevadotto de tomate seco com ovo, batata-doce, bimis e agrião (8,50€); do lado animal, o burrito alcatra com feijão, arroz, emmental e chimichurri (12€).

Foto Tiago Lopes

Neste take-away fazem-se conservas caseiras, “para que haja consciência naquilo que se está a fazer”. Explicando que estamos na época das couves, João vira-se para trás no balcão e mostra orgulhosamente os seus frascos de kimchi, um tempero coreano feito de couve fermentada e apimentada. Normalmente, leva molho de peixe e de ostra para a fermentação ser mais rápida, mas o chef preferiu “brincar com o kimchi” e criar o seu sem os molhos. Apresenta à Fugas – com um largo sorriso também – o pickle de nabo, que faz com vinagre de sidra e que “sabe a fruta”. E em que pratos aplica estas invenções? O prato de arroz frito vegetal (9,50€) leva kimchi, espinafre, cogumelos, aipo e o pickle de nabo. Já o arroz frito “versão não vegetal” (10,50€) é combinado igualmente com kimchi, cogumelos e o pickle de nabo, mas introduz barriga de porco.

Na opinião de João, uma das grandes lacunas dos take-away são as sobremesas. Para inverter essa tendência, o menu do Goela inclui uma secção com “sugar rush”: bolo da vizinha Pontos de Açúcar, rabanada de cabra com creme de lima, brownie com amendoim, rolo de canela e tiramisu. Apesar de ser ainda um recém-nascido na Avenida da Boavista, o chef já começou a estabelecer contacto com os vizinhos: inclui bolos da pastelaria na ementa, está a tentar construir uma esplanada no espaço exterior comum e até considera pedir ao Mendi (restaurante indiano) a receita para um bom caril.

Foto Tiago Lopes

“Estou com intenções de mudar a carta a cada um ou dois meses, para tentar manter uma certa sazonalidade.” Para além desta carta, o Goela tem disponíveis menus do dia a 5,50€, com dois pratos diferentes todos os dias (um vegetal e um animal). Estes pratos destinam-se mais ao “pessoal trabalhador da zona” e mantêm “sempre o conceito de conforto”. Tendo trabalhado “condicionado à visão das pessoas” acima de si, João Ribeiro está a apreciar a liberdade total que tem neste novo projecto. Adora criar pratos novos, algo “que em qualquer outro sítio não poderia fazer”; conta, entre risos, que um dos pratos do dia já foi tosta de queijo grelhada. “É genial, o pessoal comeu e adorou.”

Neste espaço escondido como um segredo, para além de se vender comida vegan, também se gere um negócio ecológico. Os talheres são reutilizáveis, feitos de madeira, e as embalagens são de fibra vegetal (“são compostáveis​: se as enterrares, desaparecem em 90 dias”). João Ribeiro admite que nunca conseguiria gerir um take-away com embalagens de alumínio; “tem que ser algo que faça sentido e que esteja alinhado” com a sua visão do mundo. Tenta ser consciente nos alimentos que compra, mas ainda não conseguiu explorar os produtos biológicos como gostaria. Por agora, abastece o negócio no comércio local e, sempre que possível, escolhe produtos portugueses.

O espaço físico do Goela mantém-se simples, até por “ainda não estar acabado”. Quem quiser mergulhar de colher em punho neste mundo da comida de conforto, pode deslocar-se à loja 4 do número 1430 da Avenida da Boavista, ligar ou enviar e-mail para o chef João Ribeiro ou, ainda, encomendar a sua refeição na Uber Eats.

Informações Goela – Random Confort Food Avenida da Boavista, 1430 (Loja 4) 4100-114 Porto Tel.: 936018333 E-mail: [email protected] Instagram Horário: de terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 21h/21h30. Fecha domingo e segunda.

Texto editado por Sandra Silva Costa