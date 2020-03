No SÁLA, um chef holandês cozinha com tremoços, carabineiro e leitão

São 11h da manhã de sexta-feira, 28 de Fevereiro, e, no SÁLA, o restaurante de João Sá, em Lisboa, a equipa está reunida em torno de uma mesa, ouvindo um holandês alto, de olhos claros e voz calma, a apresentar as suas ideias para os dois jantares que serão servidos nessa noite e na seguinte.

Jonathan Zandbergen, que desde 2015 está à frente do restaurante Le Merlet, em Schoorl (uma estrela Michelin desde 1998), na Holanda, é o primeiro convidado de João Sá para uma série de jantares a quatro mãos com chefs estrangeiros. Começou muito jovem – aos 14 anos já trabalhava em restaurantes e aos 23 era chef de cozinha – e em 2017 foi considerado o “Chef Mais Talentoso” pelo Guia Gault & Millau.

Para João Sá, receber um colega de outro país e cozinhar com ele é uma forma de mostrar o que Portugal tem de melhor, mas também uma oportunidade. “Espero aprender sobretudo com a maneira de ele pensar”, explica o português. “Como é que uma pessoa de fora olha para os nossos ingredientes?”.

Foto João Sá levou o seu convidado a conhecer os produtos portugueses no Mercado do Livramento, em Setúbal Frederico Van Zeller

Começaram, na véspera do primeiro jantar, por uma visita ao Mercado do Livramento, em Setúbal. Foi o primeiro contacto de Jonathan com produtos portugueses, sobretudo peixe e marisco. O que se propôs fazer em Portugal foi seguir a sua linha de cozinha – base francesa, mas aberta a sabores variados, sobretudo os asiáticos e em particular os japoneses –, adaptando-a aos ingredientes portugueses.

Disse a João Sá que gostava de usar azeitonas para dar um sabor salgado a um dos pratos. O português sugeriu-lhe que experimentasse tremoços. E assim, com tremoços portugueses e especiarias asiáticas, surgiu o primeiro prato da noite, uma tartelete de tremoço com “especiarias das 1001 noites”.

Tartelete de tremoço Frederico Van Zeller Mosaico de carabineiro com tártaro de barriga de espadarte Frederico Van Zeller Fotogaleria Frederico Van Zeller

Na reunião da manhã, Jonathan já tinha ideias claras sobre o que pensava fazer, mas confessava que ainda teria que testar, porque era a primeira vez que ia trabalhar aqueles produtos. “Talvez seja preciso fazer ajustes.” O que sabia com certeza era que a apresentação ia seguir a lógica do trabalho que faz no seu restaurante, com muitos mosaicos feitos com os próprios produtos – e neste caso inspirados nos azulejos das fachadas de Lisboa.

Assim era a colorida tartelete, tal como depois o mosaico de carabineiro recheado com tártaro de barriga de espadarte ou o tamboril escalfado com carpaccio de polvo e caldo de açaflor. “Adoro carabineiro”, entusiasma-se Jonathan. “Nunca o usamos na Holanda porque não o temos, mas em Portugal quero usá-lo.” E quer manter o “sabor puro” do carabineiro. Essa é, aliás, uma das marcas da sua cozinha: um respeito pelo “sabor puro dos produtos”, a par das sólidas bases francesas, sobretudo os molhos e caldos.

Noutra das entradas usou queijo de Azeitão, a rechear um palito coberto de paprika defumada, que apresentou antes de um sashimi de pargo com vinagrete de ponzu. Uma das combinações mais interessantes foi o chawan mushi (creme de ovos japonês) que Jonathan fez com bivalves portugueses.

Outro ingrediente com o qual não trabalha na Holanda é o leitão, que no SÁLA apresentou com maçã confit, melaço de romã e umeboshi, o complexo molho de sabor ao mesmo tempo doce, ácido e salgado criado a partir de um tipo de ameixas japonesas – caseiro, feito no Le Merlet e um dos poucos ingredientes trazidos por Jonathan para Portugal.

Sopa de cebola com ostras Frederico Van Zeller Chawan mushi de bivalves locais Frederico Van Zeller Fotogaleria Frederico Van Zeller

Também as sobremesas permitiram ao holandês descobrir mais sobre ingredientes portugueses. A primeira juntou ananás dos Açores com sericaia e gengibre (e poejo, outra descoberta). E a segunda fez um cruzamento bastante mais improvável, mas que, surpreendentemente, resultou bem: pão-de-ló com gelado de trufa e telha de tupinambor.