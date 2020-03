Marrocos suspende voos. Turistas portugueses devem contactar urgentemente para repatriamento

As autoridades marroquinas decidiram suspender todas as ligações aéreas com Portugal. A medida toma efeito às 8h de domingo, 15 de Março.

“O regresso a Portugal por via aérea é possível fazendo escala num outro país. Aconselha-se que procurem reprogramar as suas viagens aéreas”, indica a Embaixada de Portugal em Rabat.

"As fronteiras terrestres em Bab-Sebta (Ceuta) e Beninsar (Melilha) encontram-se abertas. Recomenda-se a todos os cidadãos que pretendam usar estas vias que procurem comprar o bilhete de barco antes de se apresentarem na fronteira”.

Todos os turistas portugueses que estejam no território e tenham alguma dificuldade para o regresso devem contactar de imediato com a embaixada portuguesa em Rabat, Tel.: +212 537756446 (actualizações no Facebook), ou Gabinete Emergência Consular, +351217929714, +351961706472 ou [email protected] (24h/dia).

O Turismo de Marrocos em Portugal pode também auxiliar através do +351 213885871, [email protected]