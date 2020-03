Coronavírus: Autoridade Marítima Nacional “fecha” todas as praias de Portugal

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) acaba de interditar todas as praias de Portugal.

Aquela entidade anunciou este sábado à noite que “interditou todas as actividades desportivas ou de lazer que impliquem aglomerados de pessoas, nas praias do Continente, Madeira e Açores”.

O objectivo, referem em nota oficial publicada às 22h03 no site daquele organismo, é “minimizar a probabilidade de disseminação da covid-19.

A recomendação da AMN é abrangente e “reforça ainda o alerta para a não ida a banhos e recomenda que as pessoas não se desloquem às praias”.

“Esta é uma medida preventiva, em alinhamento com as medidas implementadas pelo Governo para conter a propagação da COVID-19”, referem, indicando que “esta interdição será levantada logo que estejam reunidas todas as condições de segurança”.

De Gaia a Espinho, Cascais ou Funchal, várias autarquias já tinham tomado iniciativa semelhante, interditando actividades desportivas e de lazer nas praias.

Também a Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores desaconselhou a ida às praias para evitar a propagação do novo coronavírus e um maior risco de afogamentos, salientando que a época balnear só começa a 15 de Maio.