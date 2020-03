Apoio a pais não é válido durante as férias da Páscoa

O Governo já publicou as condições do apoio extraordinário às famílias que tenham de ficar em casa com os filhos na sequência do encerramento das escolas devido à crise de saúde pública provocada pelo novo coronavírus. E prevê que os pais possam, um de cada vez, receber dois terços da sua remuneração base, entre um mínimo de um salário mínimo e um máximo de três, até 30 de Março, quando se iniciam as férias da Páscoa.

Continuar a ler