Um treinador com uma missão

A incerteza abateu-se sobre a sociedade e o desporto não passa ao lado das medidas de contenção impostas para contrariar a escalada de infecções por novo coronavírus. Dos jogos à porta fechada passou-se para as competições suspensas por tempo indeterminado, à espera que a tempestade amaine. Em Itália, o país europeu mais afectado pela pandemia, a interrupção do campeonato colocou em pausa a recuperação que o Génova vinha a fazer na classificação – obra de um treinador que se distingue dos demais, e que está no futebol com um sentido de missão.

