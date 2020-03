Shinzo Abe: “Vamos receber os Jogos Olímpicos como está planeado”

Enquanto o mundo vai lidando com a expansão global do novo coronavírus, o Japão continua a preparar os Jogos Olímpicos de Tóquio e a passar a mensagem de que este evento desportivo que recebe gente de todo o mundo não vai ser cancelado. Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, garante que o cancelamento dos Jogos continua a ser “um não assunto” e que tudo vai estar pronto a 24 de Julho, data da cerimónia de abertura.

“Vamos combater a expansão da infecção e receber os Jogos Olímpicos como está planeado”, garantiu Abe numa conferência de imprensa na capital japonesa, dois dias depois de Donald Trump, o presidente dos EUA, ter sugerido que o Japão devia adiar os Jogos por um ano. “Neste momento, não estamos numa situação em que eu precise de declarar estado de emergência”, acrescentou Abe.

Se os trabalhos de preparação dos Jogos continuam a decorrer como previsto, o mesmo não se pode dizer das várias provas de qualificação olímpicas. Com poucas excepções, quase todas as modalidades viram os respectivos processos de apuramento serem suspensos, com várias provas em Março e Abril a serem canceladas/suspensas.